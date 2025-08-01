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中國零元購補貼戰落幕 三大外送平台表態反內捲

中央社／ 台北1日電

中國外送平台7月掀起「零元購」補貼戰引發市場亂象，官方約談制止後，三大外送平台今天分別發出聲明，表態反對內捲式惡性競爭，承諾不做「零元購」等非理性補貼，不再強制商店參加補貼活動。

中國外送龍頭美團上午發表「繁榮行業生態，抵制無序競爭」聲明稱，外送平台補貼近日引發社會高度關注，美團對此高度重視，將堅決規範促銷行為，杜絕不正當競爭行為，推動建立公平有序行業秩序，促進各方互利共贏。

美團承諾，補貼活動嚴格遵守法規，不以顯著低於成本的價格銷售商品和服務，不進行誇大宣傳，不強制或變相強制商店參加補貼活動，從「比價格」回歸「比品質」、「比服務」。

淘寶閃購與餓了麼聯合發表「持續提升服務 推動良性競爭 激發消費煙火氣」的聲明，稱堅決抵制惡性競爭，合作促進生態共贏，並承諾合理規劃發放補貼，主動杜絕不正當競爭行為，不做大規模「零元購」等非理性促銷活動。

京東也發表「踐行主體責任和社會責任 共建外賣行業健康生態」的聲明，表示近期外送行業補貼引發社會廣泛關注，不少行業協會、商店發聲，希望停止「零元購」等內捲式補貼促銷行為，構建良好行業生態，實現多方互利共贏良性發展。

京東承諾規將繼續堅持反內捲立場，搭建簡單透明的補貼機制，堅決杜絕不正當競爭，抵制「零元購」等惡性補貼，絕不以衝單量體現市場地位、製造市場泡沫。

三大外送平台上午相繼發出聲明表態後，美團、阿里巴巴股價在香港股市盤中一度上漲超過3%，京東集團也上漲逾1%。

中國三大外送平台7月大打「零元購」補貼戰搶流量，引發市場多重亂象後，7月18日遭中國市場監管總局約談叫停。據陸媒報導，有平台甚至單日砸下人民幣12億元（約新台幣50億元）拚訂單。

補貼戰期間，平台放券免費請喝奶茶、咖啡，商店訂單比平日暴增數倍，根本忙不過來，錢沒多賺還被迫參與補貼陷入虧損；外送員必須配合加班跑單，怨聲載道；用戶排長龍不耐久候，大量棄單造成食物浪費，嚴重拉低消費體驗，引發輿論負評。

規模 外送員 外送平台

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