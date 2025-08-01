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房價打66折 李嘉誠旗下建案在廣東降價銷售

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
與深中通道無縫對接的南中高速橫跨廣州、中山兩市，南通珠海、西進江門、東達深圳，隨著粵港澳大灣區來往密切，有房地產業者認為港人到大陸購買房產的興趣提升，與此同時，有建案開始打價格戰，降價促銷。 （新華社）
與深中通道無縫對接的南中高速橫跨廣州、中山兩市，南通珠海、西進江門、東達深圳，隨著粵港澳大灣區來往密切，有房地產業者認為港人到大陸購買房產的興趣提升，與此同時，有建案開始打價格戰，降價促銷。 （新華社）

為追求大規模的銷售和回款，香港富豪李嘉誠旗下公司近期在廣東惠州、東莞等「粵港澳大灣區」範圍內的建案，出現了降價銷售情況，換算約達66折，部分房屋最低價僅人民幣40萬起（約新台幣166萬元），相關訊息一度登上大陸社交平台熱搜。

綜合財聯社、界面新聞等報導，李嘉誠長江實業旗下和記黃埔地產，近日向香港買家推銷大灣區四個房地產項目，共計推出400套產品，價格最低僅人民幣40萬元起。

此次和記黃埔推出的項目包括惠州瀧珀花園、中山瀧珀花園、廣州逸翠莊園及東莞海逸豪庭等建案，其中，以惠州瀧珀花園推售規模最為龐大，達300戶。

惠州瀧珀花園一位銷售人員稱，該建案高層和疊墅的在售房屋價格，都有所下調，小戶型也有不少在售，在售加上待售的房屋數量有300多。

他舉例，一戶面積51平方公尺的高層戶，當前總價在人民幣40萬元左右，每平方公尺人民幣7800元左右，而之前這一戶型的總價差不多要人民幣60萬元。

換算來看，該惠州瀧珀花園建案的住宅售價，約較之前打了約66折，此外，綜合該銷售人員、大陸房市交易平台數據，其他戶型的價格也均有不少折扣；另，東莞海逸豪庭的別墅價格變化，更從2023年5月時的每平方公尺人民幣4.4萬到6.8萬元，跌到今年6月為人民幣1.8萬到3.6萬元。

和記地產市場及企業業務發展董事譚健旭曾表示，去年年中起，公司發現香港人對大灣區建案需求較大，尤其是惠州瀧珀花園，該樓盤已賣出將近600間，大部分由香港人購買。

此前，李嘉誠旗下長江實業，還曾發生過在今年五月時，於北京朝陽區東四環的御翠園項目推出一批待售新屋，價格打七折，總價降近人民幣百萬元，引發關注。

不過，除了企業宣稱港人對大灣區房產有興趣外，在近年大陸房市不振，內需放緩下，也有分析認為是房地產企業要追求大規模的銷售和回款。

對於和記黃埔在大灣區的項目折價促銷，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，其中既有市場調整的因素，也有企業戰略轉向的因素。李宇嘉認為，5月以來，市場交易出現回調跡象，例如新屋降價促銷，中古屋掛牌量攀升和價格下跌，在競爭較大下，李嘉誠旗下幾個建案啟動了降價促銷活動。

李宇嘉說，在競爭激烈下，產品競爭力落後的項目不得不降價，而且需要透過一次性降價幅度較大的策略，才能換來較大規模的銷售和回款。

規模 人民幣 李嘉誠

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