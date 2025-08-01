快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

中國發改委：10月發放完國補資金

中央社／ 台北1日電

中國官方用於鼓勵消費的補貼，先前在多地出現「斷炊」。中國國家發改委今天宣布，10月份將下達第4批資金，完成全年發放計畫。此外，為整治「內捲式」競爭，正加快修訂價格法，明確低價傾銷的認定標準。

綜合人民網、潮新聞等陸媒報導，中國國家發展改革委今天召開新聞發布會，解讀當前經濟形勢和經濟工作。

國家發展改革委政策研究室主任、新聞發言人蔣毅在會上表示，將於10月份按計畫下達第4批人民幣690億元（約新台幣2830億元）國家補貼資金，屆時將完成全年3000億元的下達計畫。

他說，會進一步加強產品品質和價格監管，嚴防「先漲後補」、騙補套補等風險，確保政策規範實施。

「以舊換新」補貼政策是中國為了拉動消費而推出的政策，但今年5月中旬開始，中國多個地方已宣布暫停「以舊換新補貼」申請，一度讓外界質疑是否「資金用罄」。不過，官方表示政策繼續，下半年會投入1380億元，其中690億元不久前已經發放。

針對整治「內捲式」競爭（無效益的競爭），蔣毅說，目前正加快推進價格法修訂。修正草案中進一步明確了低價傾銷等不正當價格行為的認定標準，將重點治理為排擠競爭對手或獨占市場，低於成本價傾銷的行為，並將服務納入低價傾銷規制範圍。

他說，競爭是市場經濟的基本特徵，然而，競爭也是有規律、有底線的，如果過了頭、越了界，引發低價無序競爭，出現品質下降、服務縮水、侵權假冒等現象，將會損害消費者的合法權益，拖累企業自身發展，讓整個行業陷入低效甚至無益的「內捲式」競爭。

特徵 消費者

延伸閱讀

政治局會議前後　倡導「習近平思想」的會議密集在北京召開

周杰倫的歌免費用？「歡歌LIVE」APP侵權2.7億 負責人遭起訴

陸政協主席王滬寧：以推進中國式現代化廣泛凝聚人心

知名紙業大廠指產品侵權 這公司出示證明反控涉侵犯專利

相關新聞

控美網攻滲透 陸外交部：將採取必要措施

中國網路空間安全協會今發布訊息稱，近年來，美國情報機構將網路攻擊竊密的重點目標瞄準大陸高科技軍工類的高校、科研院所及企業...

被禁→解禁→約談 Nvidia H20晶片銷華命運如搭過山車

2023年10月，拜登政府阻Nvidia輝達 (又稱英偉達)H100、A100等旗艦AI晶片進入中國；2024年，輝達為...

德國、西班牙防中國掌控基建 汰換華為5G設備

為防範中國掌控基建，德國、西班牙電信集團汰換華為5G設備。西班牙電信巨擘「西班牙電信集團」（Telefonica）正汰換...

雲台會6日昆明登場 深化經貿、文化合作

以「共用RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」為主題的第13屆雲台會，將於8月6日在昆明開幕，活動總體規模約850人，台灣...

財星年度全球500強企業 中企上榜數連3年下滑

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2025年全球500大企業排行榜，中國有124家企業上榜，是2021年以來上榜...

攻擊並控制陸軍企業服務器近1年 陸網安機構控美頻對軍事領域網攻竊密

中美間諜戰再起，受大陸國家網信辦主管的中國網路空間安全協會1日發布訊息稱，近年來，美國情報機構將網路攻擊竊密的重點目標瞄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。