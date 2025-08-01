中國發改委：10月發放完國補資金

中國官方用於鼓勵消費的補貼，先前在多地出現「斷炊」。中國國家發改委今天宣布，10月份將下達第4批資金，完成全年發放計畫。此外，為整治「內捲式」競爭，正加快修訂價格法，明確低價傾銷的認定標準。

綜合人民網、潮新聞等陸媒報導，中國國家發展改革委今天召開新聞發布會，解讀當前經濟形勢和經濟工作。

國家發展改革委政策研究室主任、新聞發言人蔣毅在會上表示，將於10月份按計畫下達第4批人民幣690億元（約新台幣2830億元）國家補貼資金，屆時將完成全年3000億元的下達計畫。

他說，會進一步加強產品品質和價格監管，嚴防「先漲後補」、騙補套補等風險，確保政策規範實施。

「以舊換新」補貼政策是中國為了拉動消費而推出的政策，但今年5月中旬開始，中國多個地方已宣布暫停「以舊換新補貼」申請，一度讓外界質疑是否「資金用罄」。不過，官方表示政策繼續，下半年會投入1380億元，其中690億元不久前已經發放。

針對整治「內捲式」競爭（無效益的競爭），蔣毅說，目前正加快推進價格法修訂。修正草案中進一步明確了低價傾銷等不正當價格行為的認定標準，將重點治理為排擠競爭對手或獨占市場，低於成本價傾銷的行為，並將服務納入低價傾銷規制範圍。

他說，競爭是市場經濟的基本特徵，然而，競爭也是有規律、有底線的，如果過了頭、越了界，引發低價無序競爭，出現品質下降、服務縮水、侵權假冒等現象，將會損害消費者的合法權益，拖累企業自身發展，讓整個行業陷入低效甚至無益的「內捲式」競爭。