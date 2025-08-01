澳門博彩監察協調局今天公布，當地博彩業7月的淨收入為澳門幣221.25億元（約新台幣821億元），創今年單月最高，較上月回升5%，較去年同期則上升19%。

官方澳門電台報導，這也是自2020年1月以來單月最高收入。

此外，今年1至7月，澳門博彩淨收入累計為1408.96億元，較去年同期上升6.5%。

賭博業一直是澳門主要經濟支柱，是政府和民眾主要收入來源。澳門主權移交後，澳門政府一直致力促進經濟多元化，擺脫過度倚賴賭博業。

2020年初COVID-19疫情爆發後，由於幾乎沒有遊客前往澳門，當地沒有博彩收入，以致經濟立即陷入困境。

澳門行政長官岑浩輝上任時曾說，澳門財政收入歷來主要倚靠賭博業，但一業獨大，為澳門帶來很大負面影響，尤其是主權移交以後，賭博業經營擴張，加速發展，過程中卻失序，野蠻擴張，擠占了社會和人力資源，影響了年輕人的就業選擇。

岑浩輝強調，改變賭博業一業獨大、加強經濟多元化是必答題。

網上資料顯示，博彩業收益在澳門本地生產總值（GDP）的比重曾高達63%。隨著澳門積極推動經濟多元發展，2023年博彩業的相關比重已下降至36.2%。