快訊

川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

澳門博彩業7月淨收入821億元 年內單月新高

中央社／ 香港1日電

澳門博彩監察協調局今天公布，當地博彩業7月的淨收入為澳門幣221.25億元（約新台幣821億元），創今年單月最高，較上月回升5%，較去年同期則上升19%。

官方澳門電台報導，這也是自2020年1月以來單月最高收入。

此外，今年1至7月，澳門博彩淨收入累計為1408.96億元，較去年同期上升6.5%。

賭博業一直是澳門主要經濟支柱，是政府和民眾主要收入來源。澳門主權移交後，澳門政府一直致力促進經濟多元化，擺脫過度倚賴賭博業。

2020年初COVID-19疫情爆發後，由於幾乎沒有遊客前往澳門，當地沒有博彩收入，以致經濟立即陷入困境。

澳門行政長官岑浩輝上任時曾說，澳門財政收入歷來主要倚靠賭博業，但一業獨大，為澳門帶來很大負面影響，尤其是主權移交以後，賭博業經營擴張，加速發展，過程中卻失序，野蠻擴張，擠占了社會和人力資源，影響了年輕人的就業選擇。

岑浩輝強調，改變賭博業一業獨大、加強經濟多元化是必答題。

網上資料顯示，博彩業收益在澳門本地生產總值（GDP）的比重曾高達63%。隨著澳門積極推動經濟多元發展，2023年博彩業的相關比重已下降至36.2%。

澳門 賭博

延伸閱讀

澳門首引「國安法」拘民主派前議員區錦新 指涉嫌勾結外力

崑鼎第2季EPS 4.35元 研華2.3元

澳門羽賽／台灣第1女雙謝洪配 宰中國組合闖頭關

林憶蓮感性落淚！唱「至少還有你」被萬人合唱逼哭：謝謝你們陪我走過

相關新聞

控美網攻滲透 陸外交部：將採取必要措施

中國網路空間安全協會今發布訊息稱，近年來，美國情報機構將網路攻擊竊密的重點目標瞄準大陸高科技軍工類的高校、科研院所及企業...

被禁→解禁→約談 Nvidia H20晶片銷華命運如搭過山車

2023年10月，拜登政府阻Nvidia輝達 (又稱英偉達)H100、A100等旗艦AI晶片進入中國；2024年，輝達為...

德國、西班牙防中國掌控基建 汰換華為5G設備

為防範中國掌控基建，德國、西班牙電信集團汰換華為5G設備。西班牙電信巨擘「西班牙電信集團」（Telefonica）正汰換...

雲台會6日昆明登場 深化經貿、文化合作

以「共用RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」為主題的第13屆雲台會，將於8月6日在昆明開幕，活動總體規模約850人，台灣...

財星年度全球500強企業 中企上榜數連3年下滑

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2025年全球500大企業排行榜，中國有124家企業上榜，是2021年以來上榜...

攻擊並控制陸軍企業服務器近1年 陸網安機構控美頻對軍事領域網攻竊密

中美間諜戰再起，受大陸國家網信辦主管的中國網路空間安全協會1日發布訊息稱，近年來，美國情報機構將網路攻擊竊密的重點目標瞄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。