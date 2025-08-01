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財星年度全球500強企業 中企上榜數連3年下滑

中央社／ 台北1日電

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2025年全球500大企業排行榜，中國有124家企業上榜，是2021年以來上榜數量最少的一次，連續3年下滑。從上榜企業來看，中美企業利潤差達57%。

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2025年全球500大企業排行榜，台灣有6家企業上榜；中國（含香港）則有124家企業上榜，數量連續3年下降，並且是2021年以來上榜數量最少的一次，與2020年的124家相同。

財經媒體「吳曉波頻道」今天發布文章指出，今年上榜的124家中國企業中，有49家企業名次上升，68家企業位次下降；其中，央企、國企依然是進入世界500強榜單的主力。

京東成為排名最前的中國民營企業，以1610.55億美元營收名列第44，比去年上升3名。拼多多繼去年首次上榜後，今年排名提升最多的中國公司，躍升176名居第266。此外，華為時隔兩年重返榜單前100，較去年上升20名。

文章指出，中國的世界500強企業，正面臨「人多勢眾但底氣不足」的窘境。

從營收數據來看，中國這124家企業營收總和約10.21兆美元，占500強企業總營收的25.7%；企業平均年營收823億美元。榜上138家美國企業在這三方面的數據，分別為14.6兆美元、35%和1058億美元。中國企業相較美國企業有一定差距。

從業績表現來看，這124家企業的平均利潤為42億美元，占500強企業總利潤的18.3%，這項數字同樣低於美國的97億美元和44.9%占比。中美企業利潤差達57%。

今年一共有10家中國車企及零部件企業入圍世界500強。其中，比亞迪躍升52位，首次進入前100名；奇瑞和小米排名躍升，其餘7家企業都有不同程度的下滑。

文章指出，比排名更讓人擔心的，是中國汽車企業創造價值的能力偏低。

這10家企業2024年和2025年的營收基本持平，但總利潤為147億，比去年下跌30億美元，營業利益率僅有2.2%，低於其他上榜的中國企業的平均水平。

相較之下，全球共有35家汽車及零部件企業上榜，這些企業的平均營業利益率達到4.3%，幾乎是中國企業的兩倍。

美國 榜單

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