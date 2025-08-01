232條款尚未宣布 會計師：台企需從稅務、產地與法遵調整策略

美國對台祭出關稅20%，但半導體232條款徵稅結果尚未宣布，後續發展將可能牽動半導體供應鏈變動。會計師建議，台灣企業需從稅務、產地與法令遵循來調整策略因應。也要留意各國是否比照美國個別對不同貿易夥伴採取對等關稅或進口配額等類似貿易措施。

勤業眾信間接稅負責人、資深會計師洪于婷表示，半導體供應鏈廠商相對其他產業普遍獲利較佳、較具韌性，也較能轉嫁成本給客戶。即便半導體關稅仍存在不確定性，企業預期將加速半導體供應鏈調整生產基地，供應鏈將更為分散。

此外，值得注意的是，半導體供應鏈中許多關鍵生產要素並未涵蓋在232條款範圍，例如半導體生產過程使用的特殊化學品等，此類產品將受到對等關稅稅率影響。若不同產地適用關稅稅率有別，則可能影響產業佈局。

勤業眾信稅務部會計師洪以文表示，除了關稅稅率之外，非關稅貿易措施也是川普政府考量整體關稅政策以及關鍵產業在美製造政策的一環。常見的非關稅貿易措施包括進口配額、輸出入許可和其他非關稅貿易壁壘等。

洪以文舉例，以美日貿易協議為例，將使日本輸美汽車適用15%稅率不受進口配額限制，對照英美日前達成之貿易協議，英國輸美汽車10%稅率則有10萬輛配額，超過部分會回歸25%稅率。

洪于婷提醒，同時不只是關注美國貿易及關稅政策，也須關注整體供應鏈上下游包括歐盟及亞洲各國因應川普關稅變革採取之應變或甚至報復措施。

洪于婷指出，企業須考量各項關稅稅率與非關稅政策適用的範圍，或是供應鏈既有供貨模式可能被迫改變，因此盡快完成供應鏈開放市場後衝擊評估，並準備多套劇本，因應不同之情境及考慮不同之策略選項。