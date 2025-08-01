黑天鵝頻飛　陸上半年黃金零售投資消費創新高

面對今年上半年外有關稅戰、內有經濟內卷化等風險，世界黃金協會昨日發布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，今年第二季，中國大陸零售黃金投資與消費需求達245噸，年增長28%。報告稱，按金額算，今年第二季和上半年，大陸的零售黃金投資與消費需求均創有紀錄以來新高。

世界黃金協會報告指，2025年第二季，大陸市場零售黃金投資與消費需求達245噸，雖較上季的高點下滑10%，但年增率仍高達28%，創下2013年以來的第二季新高數據。

同時，上半年大陸市場零售黃金投資與消費總需求量達到515噸，年增5%，由於金價上漲等因素，根據世界黃金協會的《中國黃金市場回顧與趨勢分析》，2025年第二季及上半年，大陸零售黃金投資與消費需求均創世界黃金協會有記錄以來的最高水準。

其中，大陸市場黃金ETF創有記錄以來最強表現，第二季流入約合65億美元，持倉增加61噸，使得上半年，其資產管理總規模飆升116%至約合213億美元，總持倉躍升74%至200噸。

金條與金幣投資方面同樣成長，今年第二季，大陸金條與金幣需求年增44%至115噸，使得上半年整體金條與金幣零售投資需求升至239噸，年增長26%，均創2013年以來新高，按金額計為歷史同期新高。

不過，經過年初春節檔期後，在金飾需求方面，大陸市場第二季需求季減45%，年減20%，走弱至69噸，為2007年以來最差，這使得今年上半年，大陸金飾消費總量為194噸，年減28%。惟因價格上漲，今年上半年，大陸消費者的金飾消費總額仍達約190億美元，與去年同期持平，且較十年均值高出了34%。

中新社報導引述分析認為，大陸市場的金飾消費，下半年或仍將繼續面臨消費者信心低迷和金價高漲的壓力，不過，黃金投資需求則有望保持強勁。

世界黃金協會指出，未來，黃金仍有望繼續成為大陸最受青睞的資產之一。