網信辦約談後 輝達發言人：輝達晶片中沒有後門

大陸觀察者網報導，美國當地時間7月31日，輝達發言人在一份聲明中表示：「網路安全對我們至關重要。輝達的晶片中沒有後門，不會讓任何人通過遠程方式訪問或控制它們。」

根據「網信中國」微信公眾號訊息，近日，輝達算力晶片被曝出有嚴重安全問題。 7月31日，大陸國家網路資訊辦公室約談了輝達公司，要求輝達公司就對華銷售的H20算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明資料。而輝達對此做出了以上回應。

報導稱，此前，美議員呼籲要求美出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」功能。美人工智慧領域專家透露，英偉達算力晶片「追蹤定位」「遠端關閉」技術已成熟。

報導稱，目前，美國國會的確正在討論強制輝達等企業在晶片中植入位置追蹤模組，所涉立法議程即《晶片安全法案》（Chip Security Act）。該法案的參眾兩院版本於今年5月推出，目前均在提案階段，尚未通過。

該法案要求美國商務部強制受出口管制的「覆蓋積體電路產品」必須配備「晶片安全機制」，以防止未經授權的轉移、盜竊或使用。其中，「晶片安全機制」定義為透過軟體、韌體或硬體啟用的安全功能，或實體安全機制，具體包括「位置驗證功能」，用於追蹤晶片的地理位置或檢測其是否被非法轉移。

此外，美國商務部需與美國國防部合作，研究其他潛在安全機制，並在未來三年內每年評估技術的成本、性能影響、潛在漏洞及防篡改可行性。