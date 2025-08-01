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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

陸質疑H20晶片安全風險 輝達否認有「後門」

中央社／ 北京/舊金山31日綜合外電報導

中國稍早對晶片業巨擘輝達（Nvidia）人工智慧（AI）晶片H20的潛在安全風險表達疑慮。輝達今天表示，旗下產品並無可遠端存取或控制的「後門」。

路透社報導，負責監管網路事務的中國國家互聯網信息辦公室（中國網信辦）表示，美國提議出口到海外的先進晶片須具有追蹤和定位功能，令中方擔憂。美國才剛允許輝達恢復向中國出口H20晶片，但中國網信辦今天約談輝達要求說明風險問題，使輝達向中國出貨一事蒙上不確定性。

中國網信辦表示，基於擔心境內用戶資料和隱私權受損，已要求輝達解釋H20晶片是否存在任何後門安全風險。

輝達發言人透過聲明說：「網路安全對我們至關重要。輝達晶片沒有能讓任何人遠端存取或控制的『後門』。」

白宮和美國聯邦參眾兩院提議要求美國晶片企業在晶片中植入位置驗證技術，以防晶片被轉運到美國法律禁止出口的國家。相關法案和白宮建議尚未成為正式規定，也沒有制定技術要求。

輝達一直是美中關係裡的焦點。美國今年4月禁止輝達出售H20晶片給中國，7月才剛放行。美國2023年底針對先進AI晶片實施出口限制，輝達於是專為中國市場研發H20晶片。

H20 美國 風險

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