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雲台會 下周三昆明開幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

以「共用RCEP新機遇，推動雲台融合新發展」為主題的第13屆雲台會，將於8月6日在昆明開幕，活動總體規模約850人，台灣嘉賓約550人參加。

本屆雲台會聚焦雲南優勢資源和台灣優勢產業，組織台商台企台胞實地參觀考察，展示雲南建設新成效，傳遞開放合作信心。活動分為主題活動、專項活動、拓展活動3個板塊，採取「1+7+N」模式舉辦，即1場主題活動、7場專項活動、N場拓展活動。主題活動包含兩項內容。

8月6日上午，舉辦第13屆雲台會開幕式，並同步舉行昆明台灣青年創業園開園儀式，當日下午，召開雲台產業融合發展研討會。專項活動於8月5日至9日舉辦，安排了雲台青年企業家春城沙龍、昆明台商產業園、綠色製造業、高原特色農業、雲南旅居、生物醫藥產業、昆明台北街暨夜間經濟投資考察等7項專項產業對接活動。開展的N場拓展活動已順利舉辦5場，後續還將陸續推出台商台企磨憨行、兩岸花植設計嘉年華等系列活動，持續深化雲台兩地在經貿、文化等領域的互動合作。

雲台會是海峽兩岸經貿文化交流與合作的重要平台，連續成功舉辦了12屆，搭建起了全方位、多管道、深層次的雲台交流平台，全力推動了雲台產業融合發展。截至2024年12月，雲南省累計批准台資企業1247戶，實際使用台資21.76億美元，雲台貿易額達124.17億美元。

作為雲南與台灣交流合作的重要品牌活動，近年來雲南加強與台灣少數民族、雲南同鄉、青年、基層等群體的交流聯絡。去年雲台會以來，以第6屆「七彩雲南·相約台灣」、第2屆「彩雲之約」活動品牌為依託，先後組織舉辦第六屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會、第五屆海峽兩岸學生棒球聯賽（昆明站）等重點活動，促進了同胞間的心靈契合與融合發展。

台商 青年 抗日戰爭

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