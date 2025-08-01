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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

瑞幸第2季獲利 年增升至43%

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

瑞幸咖啡公布今年第2季財報，單季營收人民幣123.5億元，創下營收新高，年增47.1%，淨利潤人民幣12.5億元，年增43.6%。

瑞幸首席執行官郭謹一指出，外賣平台的補貼活動創造有利的外部環境。瑞幸第2季月均交易客戶數年增31.6%，達9,170萬人次，再創歷史新高。

財報顯示，第2季瑞幸淨新開店數為2,109家，全球總店數達26,206家，其中，在中國市場淨增2,085家店，總店數達到26,117家，國際市場方面，淨增24家店，海外店總數達到89家，其中新加坡自營店63家、美國自營店2家、馬來西亞加盟店24家。

郭謹一在財報電話會上表示，第2季開店再次提速，表明隨著中國咖啡消費習慣的持續培養，大陸國內仍有巨大的空間可待挖掘，此外，美國兩家試營業店落戶紐約，標誌著瑞幸國際化戰略又邁出了關鍵的一步。

咖啡 美國 馬來西亞

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