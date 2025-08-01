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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

小米電動車 銷量拚倍增

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

彭博經濟研究指出，受到爆款車型助力，小米電動汽車銷量2026年將實現三位數百分比的增長，全年出貨量可能達到78.2萬輛。

相比之下，特斯拉在大陸市場的出貨量預計為70萬至72萬輛，增長相對平緩。這使得小米將在2026年，挑戰特斯拉在大陸市場的銷量領先地位。

彭博報導，這種持續的增長態勢高度依賴於產能的釋放，包括二期工廠的產能爬坡及可能推進的三期工廠建設。當前部分車型的交付等待時間已長達一年，顯示出市場需求的強勁。

若這一目標得以實現，該業務對小米總收入的貢獻率將達到30%。

日媒7月初曾報導，小米切入純電動車市場僅一年多，就在成本與性能上追上、甚至部分超越經營20年的特斯拉，成為特斯拉在全球市場的「真正威脅」。

日媒 特斯拉 電動汽車

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