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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

香港第2季GDP 年增3.1％

經濟日報／ 特派員李春／香港31日電

香港政府統計處公布，第2季的本地生產總值（GDP）預估按年升3.1％，較第1季經修訂後加快0.1個百分點，優於市場預期的升2.8%。

其中，私人消費開支第2季按年上升1.9％，第1季則下跌1.2％。香港私人消費由跌轉升，代表香港房市惡劣狀況已有改善。港府認為，在出口表現強勁及本地需求改善的支持下，香港經濟在第2季繼續穩健擴張。

政府消費開支第2季按年升2.5％，升幅較第1季的0.9％加快；本地固定資本形成總額繼第1季上升1.1％後，在第2季上升2.9％。

在受到關注的進出口貿易方面，香港貨品出口總額按年升11.5%，較首季的8.4%進一步加快。貨品進口亦進一步加快至升12.7%，首季是升7.2%。而服務輸出升7.5%，服務輸入升7%。 　　

香港政府發言人認為，外部需求表現強韌，加上美國關稅措施暫時有所緩和帶動「搶出口」效應，整體貨物出口增長加快。

港府發言人相信，香港經濟上半年展現相當韌性。展望未來，亞洲尤其是大陸經濟持續穩步增長，加上香港政府多項提振消費氣氛、吸引投資、開拓多元化市場，以及推動經濟增長的措施，將繼續為香港各個經濟環節提供堅實支持。

但外圍環境不確定性依然存在，美國關稅、降息步伐不明朗亦會影響投資氣氛。而香港「搶出口」效應預期今年稍後消退，香港經濟往後的表現將一定程度取決這些因素。此外，香港地產界人士判斷，香港房市已成功尋底，可能慢慢回穩。

香港 美國

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