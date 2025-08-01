京東收購德電子零售巨頭Ceconomy 快速切入歐洲市場

為拓展在歐洲市場的影響力，大陸電商巨頭京東昨（31）日宣布向歐洲消費電子產品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司Ceconomy提出公開收購要約，以每股4.6歐元的現金收購Ceconomy所有已發行及流通的不記名股份，交易估值約為22億歐元（約新台幣753億元），預計2026年上半年完成。

第一財經報導，總部位於德國的Ceconomy公告，核心股東Haniel、Beisheim、Freenet和Convergenta已簽署承諾，同意就合計31.7%的Ceconomy股份接受此次收購要約。Convergenta作為Ceconomy創始家族凱勒豪斯（Kellerhals）的投資公司，將保留約25.4%股份。

據公開資料，Ceconomy是歐洲消費電子產品零售商，其品牌MediaMarkt及Saturn經營全通路零售業務，電商業務覆蓋11個國家，擁有1,000家零售門市。Ceconomy今年第1季銷售額增長1.3%至52億歐元，增長得益線上業務。

結合京東近期一系列動作來看，此次交易說明京東借助Ceconomy的線下門店網路快速切入歐洲消費電子市場。另一方面，透過整合Ceconomy的本地品牌影響力與客戶資源，京東可規避在海外市場水土不服的風險，實現本土化品牌與中國供應鏈的協同效應。

京東創辦人劉強東今年6月談及國際業務時表示，京東未來最重要戰略是國際業務，目前京東在歐洲布局三年，物流技術基本建成，但仍需再完善半年，到年底完成，歐洲明年正式營業。

京東在荷蘭推出的電商品牌ochama目前已在荷蘭、波蘭、法國等地組建自營倉庫，面向歐洲24個國家銷售全品類商品，提供全品類商品上門配送和自提服務。2025年3月初，京東物流在波蘭開設第三座倉庫。