陸官方要查資安風險 網信辦盯上輝達H20晶片

大陸國家互聯網信息辦公室（網信辦）昨（31）日突以「維護用戶網路安全」為由，約談輝達並要求說明H20晶片的資安風險。對此，大陸外交部昨未做評論，陸媒則有報導稱「國產替代」迎來機遇期。

網信辦昨天通報指出，近日輝達算力晶片被曝出存在嚴重安全問題，包括此前美議員呼籲要求美出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」功能，和美國人工智慧領域專家透露，輝達算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術已成熟等。

對此，大陸網信辦稱，為維護大陸用戶網路安全、數據安全，依據大陸網路安全法、數據安全法、個人信息（資訊）保護法有關規定，於昨天約談輝達公司，要求對在陸銷售的H20晶片漏洞後門安全風險問題說明，並提交相關證明材料。

目前，輝達中國並未透過微博、微信公眾號等渠道回應。大陸外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上，僅對提問外媒記者說，「具體問題請你向中方的主管機關了解」。

過去，大陸官方曾用約談或反壟斷調查等方式，約束外國企業，蘋果、Google都曾是對象，或以網路安全法、數據安全法等約談國內網路平台企業進行罰款或要求改善，此次輝達遭約談，是否影響其在陸銷售受關注。

今年4月，美國限制輝達向大陸出口H20晶片，導致其2026財年第一財季計提了45億美元的庫存減值損失。後隨中美經貿會談推動，輝達於7月15日拋出，美批准向大陸銷售H20晶片的消息，黃仁勳也於16日著唐裝出席北京鏈博會開幕式，透露「已有很多訂單了」，盛讚大陸的人工智能（AI），並在隔日會見大陸商務部長王文濤時，表態願深化合作。當時，王文濤說，希望輝達為大陸客戶提供優質可靠的產品和服務。

但昨天網信辦通報「約談」讓此事再生波折，陸媒金融界報導稱，約談引發市場高度關注，還讓大陸「國產替代」概念股出現明顯上漲。報導稱，在輝達動作頻頻之時，大陸國內GPU產業也發展快速，多家企業發布招股說明書，華為發布新一代AI算力解決方案。