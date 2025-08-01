陸製造業7月PMI沒起色 連四月低於榮枯線 顯示出口降溫、內需低迷

大陸國家統計局昨（31）日公布，7月製造業採購經理指數（PMI）跌至49.3，遜於預期，且連續四個月落入收縮區間。分析認為，這表明美國對大陸加徵高額關稅前出口激增的勢頭已開始消退，同時內需依然低迷。

大陸國家統計局高級統計師趙慶河解讀數據稱，製造業景氣水平較上月回落，主要受製造業進入傳統生產淡季，部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響。

從五個分類指數來看，生產指數50.5，月減0.5，製造業生產延續擴張；新訂單指數49.4，月減0.8，製造業市場需求放緩；原材料庫存指數47.7，月減0.3，製造業主要原材料庫存量繼續減少；從業人員指數48、供應商配送時間指數50.3，都是月升0.1。

澎湃新聞報導，中國物流信息中心特約分析師張立群直言，7月製造業PMI指數在榮枯線下小幅下降，表明經濟下行壓力仍然較大。其中，訂單類指數下降，表明需求收縮問題仍在發展；生產指數等有所回落，表明企業生產經營活動受市場供需關係影響，更趨謹慎。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，新訂單指數衰退原因有二，一是上半年外部經貿環境波動向出口傳導，外需走弱；二是前期穩增長政策對需求端的拉動效應有所減弱。路透引述經濟學人智庫中國高級經濟學家徐天辰亦指，經過上半年大幅擴張，出口勢頭可能會放緩。

展望後期走勢，徐天辰表示，8月製造業PMI或受兩方面因素影響，一是「反內捲」持續展開，上游原材料和部分下游行業生產承壓。二是近期災害天氣增多或對地區經濟運行存在擾動。綜合來看，8月PMI預計將繼續處於榮枯線以下。

王青表示，考慮到上半年經濟走勢偏強，短期內推出新的重大增量政策的可能性不大。儘管近期美國先後與日本、歐盟達成貿易協定，但在各類「搶出口」、「轉出口」效應減弱後，8月外部波動對出口的影響可能進一步顯現，加上大陸國內房地產市場延續調整狀態，8月製造業PMI指數有可能繼續小幅回落。

大陸國家統計局還發布，7月非製造業商務活動指數為50.1，比上月下降0.4。民生銀行首席經濟學家溫彬指出，7月以來，製造業和非製造業景氣度同步回落，其中製造業收縮程度加劇，非製造業擴張程度放緩，基本符合淡季特徵。

不過，王青表示，伴隨7月28日全國性育兒補貼政策落地，下半年以促消費為核心、大力提振內需政策會進一步加碼，重點是財政加力，貨幣寬鬆，以及更大力度推動房地產市場止跌回穩。這些方面都有充足政策空間，將有效對沖外需放緩帶來的影響，穩住宏觀經濟大盤。