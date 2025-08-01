深圳目標 全球低空經濟第一城

深圳市發改委7月31日制定「深圳市低空基礎設施高質量建設方案（2024-2026年）」，目標是加快布局低空起降基礎設施、資訊基礎設施、創新基礎設施，全面建設全球低空經濟總部研發中心、高端智造中心、全場景示範驗證中心、一站式解決方案供給中心，全力打造「全球低空經濟第一城」。

該方案的建設目標指出，全球總部研發中心包括無人機關鍵系統與零件、整機製造、地面裝備等關鍵階段，組成全球領軍的低空研發製造企業，產值規模突破人民幣1300億元；2026年底建成10個低空經濟產業園區及2個特色產業園區，涵蓋研發、製造、行銷展示等業態；2026年底，建成低空起降點1200個以上，開通載人、載貨飛行等低空商業航線1000條以上；「2同城、4小時跨城」低空快送服務覆蓋人口占全市人口比率超過70%。

該方案總共提出16條重點任務，針對建設低空起降基礎設施共有6項。其中，「建設低空物流運輸起降設施網」結合產業布局及三級物流樞紐場站體系，新建159個物流運輸起降點至205個，空中物流運輸網絡覆蓋全市；「拓展社區物資運輸起降點」新建339個起降點至413個，除重點商圈、大學院校外，還有針對醫院、血站等興建空中醫療物資、檢測樣本、血液輸送網；「織密城市治理起降設施網」則面向警務活動、醫療救護、緊急救援、城市管理等領域，推進無人機技術與裝備賦能城市治理，新建城市治理起降點340個以上至360個。

在建設低空資訊基礎設施方面，涵蓋建設低空智能融合系統（SILAS）、構建低空通信網絡、完善低空導航設施、打造低空監視網、健全低空飛行氣象監測網。

SILAS計畫在2026年底前建成一期，具備飛行計畫處理、航空情報服務、氣象資訊服務、空域數位空域圖、導航、監視等功能，實現對全市重點低空域7×24小時的全面監控，支撐超萬架飛行器同時低空飛行，實施精細化時空資源分配與流程管理；而「打造低空監視網」則結合核子、機場、黨政機關、醫院等重點區域，分步推進低空安全管控陣地建設，推動無人機安全管控平台（深穹平台）升級改造，對接SILAS系統，實現空空無人機全面監控與警用高效能無人機指揮調度。