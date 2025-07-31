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大陸國務院常務會議：推動AI在社經各領域加速普及

中央社／ 台北31日電

中國國務院今天召開常務會議，審議通過「關於深入實施『人工智能＋』行動的意見」。內容提到，要推動人工智能（人工智慧，AI）在中國經濟社會發展各領域「加快普及、深度融合」，而中國政府部門和國有企業要強化這方面的示範引領。

新華社報導，中國國務院總理李強今天主持召開國常會，審議通過這項拓展AI應用領域的官方意見。

會議表示，當前AI技術加速換代演進，要深入實施「人工智能＋」行動，大力推進AI規模化、商業化應用，充分發揮中國「產業體系完備、市場規模大、應用場景豐富」等優勢，推動AI在經濟社會發展各領域加快普及、深度融合，形成「以創新帶應用、以應用促創新」的良性循環。

這項會議強調，中國政府部門和國有企業要強化這一方面的示範引領，透過開放場景等支持AI技術落地。

會議提到，要著力優化AI創新生態，強化算力、算法和數據供給，加大政策支持力度，加強人才隊伍建設，構建開源開放生態體系，為產業發展壯大提供有力支撐。要提升安全能力水準，加快形成動態敏捷、多元協同的AI治理格局。

除AI議題外，今天的中國國常會還部署實施「個人消費貸款貼息」政策與「服務業經營主體貸款貼息」政策，並指對個人消費貸款和服務業經營主體貸款給予貼息，有利於透過財政金融聯動方式，降低居民信貸成本和服務業經營主體融資成本，更好地激發消費潛力、提升市場活力。

會議提到，要抓好貼息政策組織實施，加強部門協同，簡化辦理手續，推動政策盡快落地，同時嚴格監管提高資金使用效益，確保財政資金用好用到位。

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