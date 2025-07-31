7月人民幣對美元即期匯率跌0.38%

7月人民幣對美元即期匯率小幅貶值，中間價則小幅升值，7月31日，人民幣對美元即期匯率下午盤收於7.1930，較前一交易日下跌107個基點。整個7月，人民幣對美元即期匯率從7.1656跌至7.1930，累計下跌0.38%。

澎湃新聞報導，人民幣對美元即期匯率一度在7月24日盤中升破7.15關口並創下2024年11月中旬以來的新高。中間價方面，人民幣對美元中間價從6月底的7.1586升至7月底的7.1494，累計升值近0.13%。

中國人民銀行副行長鄒瀾7月14日在國新辦發布會上表示，中國不尋求通過匯率貶值獲取國際競爭優勢。人民銀行的匯率政策立場是清晰和一貫的，將繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌7月22日在國新辦發佈會上談及下半年外匯市場走勢時表示，總的來看，經濟高品質發展、對外開放穩步推進、外匯市場韌性不斷增強，這三個有利因素將支持中國外匯市場繼續保持平穩運行，人民幣匯率有條件在合理均衡水準上保持基本穩定。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值0.54%，人民幣對美元即期匯率累計升值1.45%。

平安證券在研報中指出，展望後市，人民幣匯率仍將受到內外部因素共同影響，其中外部因素主要是美元指數和關稅政策的變化，內部因素包括國內經濟動能修復、國際收支以及政策管理預期。該機構認為，美元指數可能不會再單邊下行，但也缺乏大幅反彈的動力。

平安證券認為，大陸國內經濟仍將平穩運行，反內卷政策有助於提升工業企業利潤，人民幣資產的回報率提高，有利於從金融管道支撐人民幣匯率，人民幣仍將面臨較多有利因素，走勢更可能雙向波動，穩中趨升。