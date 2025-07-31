美企代表團訪中 先後會見大陸商務部長及外長

由美中貿易全國委員會董事會主席辛柏文率領的美國企業代表團，昨天先後會見中國商務部長王文濤及外長王毅。王毅說，中美要建立更多溝通協商管道，希望美國工商界做「正確對中認知的解讀者」；代表團則說，美國工商界將繼續紮根深耕中國。

香港南華早報27日報導，由美中貿易全國委員會（USCBC）組織的美國企業代表團本週訪問中國，並由兼任聯邦快遞（FedEx）執行長的辛柏文（RajSubramaniam）領軍。由於訪問時間正值美中在瑞典展開第3輪經貿會談，受到外界矚目。

新華社報導，王毅在北京會見代表團時說，中國對美政策始終保持連續性和穩定性，中方將按照中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則處理和推進中美關係。中方願與美方加強接觸、避免誤判、管控分歧、探索合作，落實好兩國元首共識，推動中美關係實現穩定、健康、可持續發展。

王毅說，中美要建立更多溝通協商管道，以「客觀、理性、務實」態度看待對方，樹立「正確的戰略認知」。要尊重彼此核心和重大利益，避免引發對抗衝突。要本著尊重、平等、互惠原則，不搞單邊霸道，多做一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

他又說，期待美國企業繼續看好中國、投資中國，實現互利共贏、共同成長。希望美國工商界做「正確對中認知的解讀者、中美民間友好的播種者和中美互利共贏的踐行者」，為中美關係發展和兩國人民友好作出新的積極貢獻。

根據報導，代表團表示，美國工商界將繼續「紮根中國、深耕中國」，擴大貿易、投資、科技創新、綠色發展、醫療衛生等領域合作，參與中國「高質量發展」進程，促進中國與世界進一步聯通。

代表團說，美中貿易委員會願積極發揮自身影響，拓展雙邊經貿合作，密切人文交流，增進相互了解，推動美中關係朝更加強勁、平衡、互惠的方向發展。

在會見王毅前，代表團還會見了王文濤，雙方就中美經貿關係、美企在中國發展等議題交換意見。王文濤說，事實證明，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴，「脫鉤斷鏈行不通，平等對話協商才是解決分歧的關鍵」。

王文濤表示，中美在經貿領域已形成了日內瓦共識和倫敦架構，近兩天雙方團隊已在斯德哥爾摩舉行經貿會談。希望美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

根據報導，辛柏文表示，美中經貿委員會樂見兩國政府經貿團隊保持對話並取得積極成果，該會及會員企業致力於在中國長期發展，將盡所能為擴大中美經貿合作發揮建設性作用。