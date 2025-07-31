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川普關稅打擊又被壓低售價 大陸小工廠陷入困境

中央社／ 台北31日電

紐約時報報導，美國總統川普關稅衝擊導致中國廣東許多小工廠訂單減半，加上人力成本上升與生產過剩壓低售價等多重打擊，使製造商陷入困境，進一步加劇了中國輕工業出口逐漸式微的趨勢。

紐約時報中文網今日報導，在中國廣東擁有數百家工廠的街區，半數工廠漆黑一片、大門緊閉，隨處可見紅底告示張貼廠房待售或招租消息。自今春以來美中關稅戰升級，位於中國沿海，尤其是廣州的出口行業首當其衝。

目前，除了原有關稅外，中國對美出口貨物需支付30%或更高的關稅。而且，800美元以下包裹免稅待遇已被取消。使廣州數千家為SHEIN、Temu等電商巨頭供應廉價服飾的小型工廠訂單驟減。

一家服裝廠的工人胡可（音譯）說，今春以來訂單已減半，「做了十幾年了，今年肯定是不行的」。根據中國海關總署的數據，4至6月中國對美出口年減23.9%，對發展中國家的出口一直在增長，有些是為了轉運到美國。

川普的關稅措施，進一步加劇了中國輕工業出口本已逐漸式微的趨勢。目前中國已轉向發展電動汽車、太陽能板等高附加值產業。

除了關稅打擊，工廠也面臨成本上漲的壓力，一方面是工人對薪水普遍預期提高。一家襯衫廠的老闆楊道勇（音）表示，有些年輕人即使不熟練工作內容，也會要求人民幣8000元（約新台幣3萬3000元）左右的薪水。然而熟練的縫紉工通常年齡較大且就業選擇較少，能接受月薪微降至1萬元。

另一方面是工人對工作環境要求的提升。一名服裝廠經理李傲然（音）說，他去年花了2萬元在工廠安裝3台大型空調，每月電費增加7000元，使總成本增加約5%。

與此同時，中國市場依然「很捲」，成品服裝價格下跌成為製造商的最大挑戰，生產過剩壓低了售價，襯衫廠的楊老闆已將每件襯衫的批發價從一年前的12元降至10元，然而成本持續上升迫使他只能薄利多銷。

川普 關稅 紐約時報

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