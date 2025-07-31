中共政治局會議首次未提房地產 分析：穩住就好

中共中央政治局昨天召開會議首次未提及房地產，也沒有端出利多措施，轉而強調推進城市更新。綜合多名中國專家分析，房地產已出現止跌回穩訊號，只要穩住不添亂就好，進一步刺激措施不太可能會出現。

綜合中國媒體報導，中共中央政治局30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。房市爆雷以來，這項重要會議首次未直接提及房地產，而是強調落實好中央城市工作會議精神，高品質展開城市更新，讓房地產業大失所望，因為上半年房市數據並不好看。

中國國家統計局15日發布2025年上半年全國房地產市場基本情況。房地產開發投資人民幣4.67兆元（約新台幣19.5兆元），較去年同期下降11.2%；新建商品房銷售面積4.59億平方公尺，年減3.5%。

不過，6月中國大陸商品房待售面積7.69億平方公尺，比5月減少479萬平方公尺，連續4個月減少。另一方面，新屋和中古屋成交總量增長，新屋銷售降幅縮減，中古屋成交面積年增逾10%。

中國國家統計局副局長盛來運稱，從統計資料來看，房地產相關政策措施成效明顯，上半年房地產雖然有所波動，但總體上還朝著「止跌回穩」的方向邁進。

中國房地產業協會官網今天發文稱，從此次會議的表述內容來看，沒有再提及房地產風險，說明房地產風險的防範與化解工作取得了一定的成效。從當前市場環境來看，行業調整充分到位，各類風險較好收斂或出清，房市預期已明顯好於去年。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，這說明房地產風險得到有力的防範化解，這也是此次政治局會議對房地產市場做的非常重要和清晰的定調。尤其是包括爛尾樓風險、房企債務風險、存量房貸風險、房價下跌風險等問題，在最近兩年得到了有效防範化解。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，中共政治局會議未提房地產風險，但提了落實好中央城市工作會議精神，高品質展開城市更新。所謂高品質，一方面是避免大拆大建，這會導致房地產後續供應過剩和更大的下行壓力，產生新一輪地方債務風險。因此，高品質城市更新，就是防範化解風險的路徑。

他說，城市更新轉向存量盤活，包括老舊社區、城中村微改造、舊工業區植入新業態等等，目的是提振存量物業的使用效率，創造可持續的現金流，啟動居民生活消費等，這是從基本面修復來創造防範化解風險的長效機制。

房市研究機構億翰智庫昨天發文稱，今年兩會「政府工作報告」把「穩住樓市」放到了總體要求裡，這個定位其實已經是清楚明白。無論是從外部形勢，還是內部環境，都不太可能把重心放在房地產上，「只要你穩住，別添亂，別再有大起大落」，在這個底線裡的容忍度是有的，強刺激（措施）不太可能會出現。

億翰智庫並表示，在宏觀經濟的大盤裡，從結構出發，房地產仍然是支柱，但已經不是核心關注。產業結構升級的過程中，房地產所能帶來的能量是有限的，作為堅實的地盤穩住，就是對經濟發展最大的助力。