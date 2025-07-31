京東砸753億元 向德國電子產品零售商Ceconomy提收購

為拓展在歐洲市場的影響力，大陸電商巨頭京東31日宣布向歐洲消費電子產品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司Ceconomy作出自願公開收購要約，以每股4.6歐元的現金收購Ceconomy所有已發行及流通的不記名股份，交易估值約為22億歐元（約新台幣753億元），預計2026年上半年完成。

京東31日宣布，通過全資間接附屬公司JINGDONG Holding Germany GmbH，向歐洲消費電子產品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司Ceconomy作出自願公開收購要約，以每股4.6歐元的現金收購Ceconomy所有已發行及流通的不記名股份。該價格較截至2025年7月23日3個月成交量加權平均股價溢價43%，交易估值約為22億歐元。

第一財經報導，Ceconomy公告，核心股東Haniel、Beisheim、Freenet和Convergenta已簽署承諾，同意就合計31.7%的Ceconomy股份接受此次收購要約。Convergenta作為Ceconomy創始家族凱勒豪斯（Kellerhals）的投資公司，將保留約25.4%股份。

Ceconomy表示，管理委員會和監事會支持與京東的合作，目的是通過更強大的財務靈活性、京東行業領先的技術、全通路零售和物流能力以及簡化的所有權結構，加速Ceconomy的「體驗電子產品」戰略及其增長路徑。Ceconomy的經營獨立性保持不變，擁有當地獨立技術架構，且無計劃對人員、員工協議及辦公地點進行調整。

京東集團首席執行官許冉表示，Ceconomy的市場領先地位、堅實的客戶關係及增長勢頭已成為其顯著優勢，「我們會堅定地投入資源支持其人才發展和獨特的企業文化，在已有的基礎上續寫佳績。我們將與團隊攜手強化能力，同時運用自身先進的技術能力加速Ceconomy正在推進的轉型進程。」

據公開資料，Ceconomy是歐洲消費電子產品零售商，其品牌MediaMarkt及Saturn經營全通路零售業務，電商業務覆蓋11個國家，擁有1,000家零售門市。Ceconomy今年1季度銷售額增長1.3%至52億歐元，增長得益於線上業務。

京東創辦人劉強東今年6月談及國際業務時表示，京東未來最重要戰略是國際業務，目前京東在歐洲布局3年，物流技術基本建成，但仍需再完善半年，到年底完成，歐洲明年正式營業。

目前京東在荷蘭推出的電商品牌ochama目前已在荷蘭、波蘭、法國等地組建自營倉庫，面向歐洲24個國家銷售全品類商品，提供全品類商品上門配送和自提服務。2025年3月初，京東物流在波蘭開設第3座倉庫。