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「維護用戶網路安全」陸網信辦約談輝達 說明晶片漏洞安全風險

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家互聯網信息辦公室31日以「維護中國用戶網路安全、數據安全」為由約談輝達。路透
大陸國家互聯網信息辦公室31日以「維護中國用戶網路安全、數據安全」為由約談輝達。路透

美國近日鬆綁輝達（陸稱英偉達）H20晶片銷陸禁令後，大陸國家互聯網信息辦公室31日以「維護用戶網路安全、數據安全」為由約談輝達，要求其對在陸銷售的H20算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明，並提交相關證明文件。

據「網信中國」微信公眾號，近日，輝達算力晶片被曝出存在嚴重安全問題。此前，美議員呼籲要求美出口的先進晶片必須配備「追蹤定位」功能。美人工智慧領域專家透露，輝達算力晶片「追蹤定位」、「遠程關閉」技術已成熟。

為維護大陸用戶網路安全、數據安全，依據《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》有關規定，大陸國家互聯網信息辦公室於2025年7月31日約談了輝達公司，要求輝達就對在陸銷售的H20算力晶片漏洞後門安全風險問題進行說明並提交相關證明材料。

H20 網路 風險 輝達

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