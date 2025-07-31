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陸7月製造業PMI跌至49.3 連續4個月處於收縮區間

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家統計局31日公布7月中國採購經理指數運行情況，製造業採購經理指數（PMI）為49.3%，比上月下降0.4個百分點，製造業景氣水平有所回落，且連續4個月處於收縮區間。新華社
大陸國家統計局31日公布7月中國採購經理指數運行情況，製造業採購經理指數（PMI）為49.3%，比上月下降0.4個百分點，製造業景氣水平有所回落，且連續4個月處於收縮區間。新華社

大陸國家統計局31日公布7月中國採購經理指數運行情況，製造業採購經理指數（PMI）為49.3%，比上月下降0.4個百分點，製造業景氣水平有所回落，且連續4個月處於收縮區間。針對生產指數和新訂單指數下跌，分析指出，製造業生產活動持續擴張，市場需求有所恐慌。

大陸國家統計局31日公布，7月份製造業PMI為49.3%，比上月下降0.4個百分點，製造業景氣水平有所回落；非製造業商務活動指數為50.1%，比上月下降0.4個百分點，仍高於臨界點；綜合PMI產出指數為50.2%，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，企業生產經營活動總體保持擴張。

從製造業PMI的5個分類指數來看，生產指數50.5%，月減0.5%，製造業生產延續擴張；新訂單指數49.4%，月減0.8%，製造業市場需求放緩；原材料庫存指數47.7%，月減0.3%，製造業主要原材料庫存量繼續減少；從業人員指數48.0%、供應商配送時間指數50.3%，都是月升0.1%。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，7月份受製造業進入傳統生產淡季，部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響，製造業景氣水準較上月回落。針對生產指數和新訂單指數分別比上月下降0.5和0.8個百分點，他解讀，製造業生產活動持續擴張，市場需求有所恐慌。

非製造業商務活動分行業看，建築業商務活動指數50.6%，月減2.2%；服務業商務活動指數50.0%，月減0.1%。鐵路運輸、航空運輸、郵政、文化體育娛樂等行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間；房地產、居民服務等行業商務活動指數均低於臨界點。

針對建築業商務活動指數下跌，趙慶河表示，受近期部分地區持續高溫、暴雨洪澇災害等不利影響，建築業施工有所警惕；而從業界來看，暑期假日效應帶動下，與居民出遊及消費相關的鐵路運輸、郵政、文化體育娛樂等行業商務活動位於60.0%以上高位景氣區間，航空業務整體較快增長。

PMI 指數

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