瑞典經貿會談後…陸官媒：中方對與美磋商「抱有百分之百誠意」

美中第3輪貿易會談落幕，大陸官媒新華社31日發布「新華時評」表示，此次會談為雙方進一步鞏固共識、加深互信注入了新動力。文章並指出，中方對磋商「抱有百分之百的誠意」，也堅守著不可動搖的底線。

另外，31日官媒《人民日報》的專欄「鐘聲」，也以「積累互信 深化對話 爭取雙贏」為題表示，在大陸與美國雙方共同努力下，此次會談傳遞出積極信號，繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天，「這一共識為各方所樂見。關稅少一分，合作就多一分。」

「新華時評」文章表示，中美雙方經貿團隊在瑞典首都斯德哥爾摩再次聚首，是繼日內瓦和倫敦之後，雙方在短短3個月內舉行的第3場經貿會談，延續了以對話聚共識的不懈努力，雙方同意繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

此次斯德哥爾摩經貿會談為雙方進一步鞏固共識、加深互信注入了新動力。中方在會談中強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，中美合則兩利、鬥則俱傷。美方也表示，穩定的美中經貿關係對兩國乃至全球經濟具有重要意義。

文中強調，中方對磋商抱有百分之百的誠意，也堅守著不可動搖的底線，始終強調尊重各自核心關切。對於美方單方面加徵的所謂「對等關稅」，中方立場是明確且一貫的：其本質是違背世貿組織規則的單邊主義和保護主義行徑。

文中表示，中方願意通過對話協商，妥善處理分歧，找到解決問題的辦法。但這種對話必須是平等的。中國的發展權利不容損害，中方維護自身核心利益和發展權益的決心堅定不移，任何企圖通過施壓迫使中國做出原則性讓步的想法，都是不切實際的。

文章最後稱，從日內瓦到倫敦再到斯德哥爾摩，雙方正沿著正確軌道向前邁進。希望美方與中方相向而行，將兩國元首重要共識和會談達成的積極意願轉化為穩定雙邊經貿關係的切實行動，不斷增進互信、減少誤判、深化合作，推動中美經貿關係早日重回健康穩定發展的軌道。