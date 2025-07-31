精博台商專欄／境外公司遷冊制度 台商利多

經濟日報／ 龔峻立（精博國際顧問總經理）

今年5月23日，香港《公司條例》修訂正式生效，首次開放外國公司可「遷冊」進入香港，成為在香港登記的法人。這項被香港財庫局視為「提升香港作為企業總部首選地位」的改革，近期於7月16日立法會財經事務委員會上引發關注。

儘管目前尚無實際個案遞出申請，財庫局副局長陳浩濂回應表示，當局已收到265宗具體查詢，專設網站亦錄得逾2萬次瀏覽。這不僅顯示市場對香港遷冊制度的高度興趣，也預示全球企業對「遷冊自由」的實質需求正逐步浮現。

事實上，允許遷冊的制度在其他境外公司地區，如英屬維京群島、開曼群島、模里西斯等早已行之有年。近年來，新加坡與香港相繼參考並引進，反映「遷冊」的制度優勢日益受到重視。不過需提醒，目前新加坡與香港皆採取「單向制」，僅開放他國公司遷入，並未開放本地公司遷出，意味著一旦選擇遷入，即無法再次遷冊。

何謂再次遷冊？企業原先於A國設立，因A國制度改變而選擇遷至B國成為B國公司。日後再因B國政策變動，轉而遷冊至C國成為C國公司。這樣的「搬家」策略，其實反映出企業對自由與選擇權的重視。

筆者大膽預測，「法人二次遷冊」的浪潮將於未來數年浮現。觀察過去五年台商圈的遷冊動向，多與國際局勢劇烈變動有關，使原註冊國頻繁修法，台商遂以遷冊方式應對。然而註冊地制度持續變動的趨勢可望延續，第二次遷冊的需求可能迅速出現。

這正是「遷冊」作為企業策略工具的真正意涵：它不是逃避，而是布局，是面對不確定環境下的風險管理選項。但亦須提醒，企業若欲在關鍵時刻靈活運用遷冊所帶來的彈性，前提是境外公司必須維持合規，否則即失去享有選擇搬家的資格與機會。

諮詢電話（02）8732-9797

香港 台商 新加坡

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