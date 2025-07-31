恒大8月踢出港交所

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
恒大集團。路透
恒大集團。路透

掀起大陸房市危機風暴的中國恒大集團，因未能重組債務並被迫清算，隨著18個月的停牌期限已屆，下個月將被踢出香港交易所，也給持續疲軟的大陸房地產行業債務重組前景蒙上陰影。

路透報導，大陸房地產市場曾是世界第二大經濟體的主要成長動力，儘管政府多次嘗試重振疲軟的消費需求，但房地產市場多年來一直處於低迷狀態。重整顧問表示，開發商面臨現金流惡化的問題，但債券持有人拒絕承擔更大的投資損失，從而推遲了公司與債權人之間的談判。

恒大集團1996年由許家印創立，並於2009年在香港上市，自2024年1月29日起停牌。該公司未能為230億美元的離岸債務提供可行的重整計畫，因此香港高等法院下達清算令而停牌。由於該公司在停牌後的18個月內未能滿足香港交易所的復牌規定，該公司似乎將從香港交易所摘牌。恒大集團市值曾一度高達港幣4,000億元，但在股票交易暫停時縮水至港幣22億元。

恒大退市，將為其他大陸開發商帶來陰影，這些開發商正努力透過獲得債權人支持重整債務來維持營運，避免陷入清算訴訟。

投資平台FSMOne Hong Kong數據顯示，自2021年以來，已有超過1,400億美元（占比超過70%）的大陸房地產美元債券違約，其中大部分仍處於不同程度的重組階段。

大陸民營房企碧桂園於2023年拖欠140億美元的離岸債務，目前仍努力在8月11日下一次清算聽證會之前，盼獲得債權人對其債務重組方案的批准；比如合景泰富以及雅居樂這兩家公司，分別於2023、2024年啟動重整程序，但在未能履行還款義務後不久就宣布重組，但至今尚未公布詳細的重組方案。

債務 香港 房地產

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