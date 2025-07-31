聽新聞
0:00 / 0:00

力晶賣晶合持股套現98億 6%股權轉讓華勤技術

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸智慧手機ODM巨頭華勤技術，擬以人民幣24億元（約新台幣98億元）現金，收購大陸第三大晶圓代工廠晶合集成6%股權。晶圓示意圖。圖／AI生成
大陸智慧手機ODM巨頭華勤技術，擬以人民幣24億元（約新台幣98億元）現金，收購大陸第三大晶圓代工廠晶合集成6%股權。晶圓示意圖。圖／AI生成

大陸智慧手機ODM巨頭華勤技術，擬以人民幣24億元（約新台幣98億元）現金，收購大陸第三大晶圓代工廠晶合集成6%股權。

值得注意的是，此次交易的股權轉讓方為台資力晶創投，將持有1.2億股份，以每股人民幣19.88元，相較於30日收盤價約折價10%，轉讓給華勤技術。力晶創投將從晶合集成第二大股東變為第三大股東，持股比率降至13.08%。

華勤技術主要為一家ODM廠，並為華為、小米做代工，目前以智慧手機、筆記型電腦、伺服器三大業務為主，衍生智慧生活、商業數位生產力及資料中心解決方案。

該公司2024年全年營收人民幣1,098億元，年增28%；歸母公司淨利潤達人民幣29億元，年增8.1%。

本次交易完成後華勤技術將向晶合集成提名董事一名，且將成為晶合集成第四大股東。

科創板日報報導，業內人士表示，終端廠商與產業上游的晶圓廠，建立類似戰略合作並不意外。在上一輪半導體產業周期中，由於經歷階段性的供需錯配，使得產業鏈合作更加緊密，部分終端品牌商甚至會與代工廠建立直接合作以爭取產能。ODM企業自然也有類似訴求。接近晶合集成人士表示，華勤成為公司戰略投資者後，對晶合產品進入終端供應鏈會有進一步說明。

針對此次股權轉讓，力晶創投則承諾，自交割日起三年內，未經華勤技術同意，持有晶合集成股份比率不低於8%；並且力晶創投對晶合集成剩餘股份的轉讓，華勤技術方面享有一定程度的優先購買權。

接近晶合集成人士表示，力晶創投後續減持仍將通過類似形式，協議轉讓予相關產業方，而不會經二級市場以大宗等形式轉讓。

人民幣 半導體 供應鏈

延伸閱讀

宏碁拿下振樺4席董事！集團資源合作展開 瑞傳盡快上市「尊重華碩」

在美銷售智慧機 印度製造超越大陸

京東方入股彩虹光電位列第二大股東 陸面板產業整合加速

LPDDR4X供給緊縮推升價格 智慧手機產業將加速導入LPDDR5X

相關新聞

力晶賣晶合持股套現98億 6%股權轉讓華勤技術

大陸智慧手機ODM巨頭華勤技術，擬以人民幣24億元（約新台幣98億元）現金，收購大陸第三大晶圓代工廠晶合集成6%股權。

陸企併購案活躍 製造業占35%

今年上半年，大陸國家市場監管總局共審結經營者集中案件339件，同比增長14.1%，其中無條件批准329件、受理後申報方撤...

陸社會物流總額 同比增5.6%

中國物流與採購聯合會29日發布數據顯示，上半年，大陸全國社會物流總額171.3兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比...

陸經濟重頭戲 擘劃「十五五」

中共中央政治局會議定調下半年經濟工作，要求有效釋放內需潛力、穩住外貿基本盤、依法依規治理企業無序競爭，並指出宏觀政策要持...

恒大8月踢出港交所

掀起大陸房市危機風暴的中國恒大集團，因未能重組債務並被迫清算，隨著18個月的停牌期限已屆，下個月將被踢出香港交易所，也給...

精博台商專欄／境外公司遷冊制度 台商利多

今年5月23日，香港《公司條例》修訂正式生效，首次開放外國公司可「遷冊」進入香港，成為在香港登記的法人。這項被香港財庫局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。