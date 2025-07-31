陸經濟重頭戲 擘劃「十五五」

經濟日報／ 記者林茂仁陳宥菘／綜合報導
中共中央政治局會議定調下半年經濟工作，要求有效釋放內需潛力、穩住外貿基本盤、依法依規治理企業無序競爭。（聯合報系資料照）
中共中央政治局會議定調下半年經濟工作，要求有效釋放內需潛力、穩住外貿基本盤、依法依規治理企業無序競爭。（聯合報系資料照）

中共中央政治局會議定調下半年經濟工作，要求有效釋放內需潛力、穩住外貿基本盤、依法依規治理企業無序競爭，並指出宏觀政策要持續發力，研究制定「十五五規劃」的建議，並決定今年10月在北京召開中共四中全會。

中共最高層把五年規劃作為施政主線，所謂「十五五」規劃，是指從2026年到2030年實施的國家經濟和社會發展五年規劃綱要，旨在推進國民經濟和社會發展的現代化，加強經濟結構調整，提高科技創新能力，以及推進可持續發展等目標。

中共中央總書記習近平昨（30）日召開中央政治局會議，會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。

新華社報導，會議提出下半年宏觀政策要持續發力，落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分釋放政策效應，加快政府債券發行使用，提高資金使用效率，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等。

值得注意的是，會議表述未直接提及適時降準降息，第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，上半年宏觀經濟穩中偏強，近期外部經貿環境保持穩定，5月降準降息落地後，當前處於政策觀察期，推出包括降息在內的新的大規模增量政策的迫切性、必要性下降。

會議指出，大陸發展環境面臨深刻複雜變化，要保持戰略定力，集中力量辦好自己的事，在激烈國際競爭中贏得戰略主動。

大陸今年上半年GDP年增5.3％。會議認為，今年以來，大陸經濟展現強大活力和韌性，但當前經濟運行依然面臨不少風險挑戰。

會議指出，要加快培育具有國際競爭力的新興支柱產業，推動科技創新和產業創新深度融合發展，縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持續優化；同時增強國內資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市場回穩向好勢頭。

中泰國際首席經濟學家李迅雷表示，目前推出大規模刺激性政策的必要性不大，下半年政策發力空間在於調整年初預算安排的結構、提前下達明年專項債券和化債的額度等。

在擴內需方面，大陸發改委近日已下達第三批人民幣690億元支持消費品以舊換新資金，10月還將下達第四批資金，預料更多的提振消費增量政策有望加快落地。

大陸財長藍佛安日前在學習時報上刊文指出，陸財政部下半年有加大財政措施（超長期特別國債）、促消費擴內需、加強民生保障（育兒及養老補貼）及財稅改革等四大工作重點。近期大陸官方推出新育兒補貼制度，每孩三歲前每年可領人民幣3,600元補貼便是促消費與惠民生結合的案例。

中共

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