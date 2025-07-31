陸社會物流總額 同比增5.6%

中國物流與採購聯合會29日發布數據顯示，上半年，大陸全國社會物流總額171.3兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長5.6%。大陸物流行業呈現穩中有進、質效雙升的發展態勢。

中新社報導，上半年，大陸社會物流總額保持穩定增長，內需潛力加速釋放，需求結構持續優化。物流供給端同步升級，細分領域協同提質，行業景氣水平整體向好。上半年社會物流總額與國內生產總值（GDP）增勢呈現較高同步相關性，顯示物流需求與經濟運行保持協調發展態勢。上半年社會物流總額增速高於GDP增速0.3個百分點，反映出物流需求對經濟發展的支撐作用依然較強。

上半年，社會物流總費用9.2兆元，同比增長5.0%。社會物流總費用與GDP的比率為14.0%，比上年同期回落0.2個百分點。社會物流總費用與GDP比率的下降是經濟結構調整升級、物流服務運營效率提升、政策與基礎設施環境優化等多種內外部因素共同作用的結果。

分析認為，上半年大陸物流供需兩端質效提升。需求端，社會物流總額穩健增長，結構優化顯著，工業品物流穩固基本盤，國際物流多元化發展，單位與居民物流活力增強，新興產業物流需求展現強勁增長動能。供給端，物流服務在複雜環境中展現出較強的韌性與適應性，鐵路、航空、電商快遞等細分領域協同提質。