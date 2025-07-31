陸企併購案活躍 製造業占35%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年上半年，大陸國家市場監管總局共審結經營者集中案件339件，同比增長14.1%，其中無條件批准329件、受理後申報方撤回申報8件。上半年大陸國內企業併購較為活躍，汽車、化學原料等領域製造業併購交易表現亮眼。

中新社報導，從行業分布看，涉及製造業的集中最多，為115件，約占35%，投資較為活躍；其他交易數量較多的行業包括水電氣熱生產供應、金融、交通運輸、批發零售、信息技術服務、房地產、租賃商務服務等。

從細分行業類別看，製造業中涉及汽車製造的集中數量最多，為18件，約占製造業總數的16%；汽車製造業的集中主要涉及汽車零部件及配件製造，為12件，約占汽車製造業的67%。其他數量較多的行業包括化學原料和化學製品製造業、通用設備製造業、電氣機械和器材製造業、醫藥製造業、計算機和電子設備製造業等。

從境內外集中類型看，大陸境內企業間集中數量最多，為205件，約占62%；境外企業間集中為82件，約占25%；境內外企業間集中為42件，約占13%。

從所有制結構看，涉及大陸國有企業參與的集中194件，約占59%；涉及民營企業參與的集中123件，約占37%；涉及外企參與的集中127件，約占39%。

從企業註冊地看，境外企業集中主要涉及德國、日本、美國、英國、加拿大等國家。境內以北京廣東、上海、山東、江蘇為參與企業數量前五大省分。

北京 廣東 水電

延伸閱讀

美財長警告大陸！向俄採購石油恐面臨100%關稅 陸方仍態度強硬

陸客遊台暴吃1甜點讚「領先全世界」 老饕加碼點名這配料：完全震驚

颱風「竹節草」影響大陸 飛往上海多航班取消

大陸、俄羅斯8月辦海上聯合演習 地點曝光在海參崴附近海空域

相關新聞

力晶賣晶合持股套現98億 6%股權轉讓華勤技術

大陸智慧手機ODM巨頭華勤技術，擬以人民幣24億元（約新台幣98億元）現金，收購大陸第三大晶圓代工廠晶合集成6%股權。

陸企併購案活躍 製造業占35%

今年上半年，大陸國家市場監管總局共審結經營者集中案件339件，同比增長14.1%，其中無條件批准329件、受理後申報方撤...

陸社會物流總額 同比增5.6%

中國物流與採購聯合會29日發布數據顯示，上半年，大陸全國社會物流總額171.3兆元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比...

陸經濟重頭戲 擘劃「十五五」

中共中央政治局會議定調下半年經濟工作，要求有效釋放內需潛力、穩住外貿基本盤、依法依規治理企業無序競爭，並指出宏觀政策要持...

恒大8月踢出港交所

掀起大陸房市危機風暴的中國恒大集團，因未能重組債務並被迫清算，隨著18個月的停牌期限已屆，下個月將被踢出香港交易所，也給...

精博台商專欄／境外公司遷冊制度 台商利多

今年5月23日，香港《公司條例》修訂正式生效，首次開放外國公司可「遷冊」進入香港，成為在香港登記的法人。這項被香港財庫局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。