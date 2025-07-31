陸企併購案活躍 製造業占35%

今年上半年，大陸國家市場監管總局共審結經營者集中案件339件，同比增長14.1%，其中無條件批准329件、受理後申報方撤回申報8件。上半年大陸國內企業併購較為活躍，汽車、化學原料等領域製造業併購交易表現亮眼。

中新社報導，從行業分布看，涉及製造業的集中最多，為115件，約占35%，投資較為活躍；其他交易數量較多的行業包括水電氣熱生產供應、金融、交通運輸、批發零售、信息技術服務、房地產、租賃商務服務等。

從細分行業類別看，製造業中涉及汽車製造的集中數量最多，為18件，約占製造業總數的16%；汽車製造業的集中主要涉及汽車零部件及配件製造，為12件，約占汽車製造業的67%。其他數量較多的行業包括化學原料和化學製品製造業、通用設備製造業、電氣機械和器材製造業、醫藥製造業、計算機和電子設備製造業等。

從境內外集中類型看，大陸境內企業間集中數量最多，為205件，約占62%；境外企業間集中為82件，約占25%；境內外企業間集中為42件，約占13%。

從所有制結構看，涉及大陸國有企業參與的集中194件，約占59%；涉及民營企業參與的集中123件，約占37%；涉及外企參與的集中127件，約占39%。

從企業註冊地看，境外企業集中主要涉及德國、日本、美國、英國、加拿大等國家。境內以北京、廣東、上海、山東、江蘇為參與企業數量前五大省分。