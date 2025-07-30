滙豐控股上半年淨利驟減三成 它還值得投資人關注嗎？

滙豐控股公布2025年上半年財報，合併稅後盈餘124億美元，較去年同期驟減30％，基本每股盈餘0.65美元，遜於市場預期。

財報指出，上半年獲利大幅下滑，主要由於確認與聯營公司交通銀⾏相關的攤薄和減值虧損21億美元。此外，2024年上半年出售加拿⼤銀⾏業務及阿根廷業務相關的36億美元收益不復再現，亦產⽣不利影響。

滙豐控股指出，第2季淨利息收益率1.56％，按季下滑三個基點，主要由於亞洲收益率下降。財報顯示，第2季預期信貸損失及其他信貸減值準備增至10.7億美元，按年及按季升2.1倍及約22％，包括因應香港商業房地產行業作出撥備。

受到財報不如預期影響，滙豐控股昨日重挫3.8％，股價失守港幣100元，收報港幣96.95元。

展望後市，滙控表示，繼續以於2025至2027年三年期間，每年平均有形股本回報率（RoTE）達到約15％為目標。此外，在今年稍早宣布30億美元回購計畫基礎上，擬再展開最多30億美元股份回購，預計將於2025年第3季業績公布前完成。

摩根大通發表研報指出， 該行現予目標價港幣118元，維持「增持」評級，因認為關稅及香港商業地產風險導致的撥備增加在預期範圍內，而且第2季年化信貸成本較該行預期低7個基點。另外，交行稀釋損失與減值撥備屬一次性專案，對股息分派、核心一集資本及股份回購前景影響有限。

花旗指出，看淡匯控的投資者或會指出股本回報率（RoTE）指引未變，但鑒於2025年上半年調整後RoTE達18.2%，該行認為銀行應能輕鬆達到14-16%目標範圍的上限（相較共識預期15.5%）。因此，這些業績應足以推動每股盈利共識預期出現低單位數的上調。