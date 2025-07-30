優於預期！寧德時代上半年財報淨利潤大增33%

寧德時代30日晚間公布2025年上半年財報，營收人民幣1,788億元，年增7.2%，得益於毛利率的改善，上半年淨利潤年增33%至人民幣305億元，表現優於預期。

華爾街見聞報導，寧德時代上半年動力電池系統營收人民幣1,315億元，年增長16.8%，動力電池全球市占率38.1%，較去年同期提升0.6個百分點，穩居全球第一，儲能電池產量全球第一，整體毛利率25.02%，較去年同期提升1.57個百分點。

寧德時代動力電池業務依然是增長引擎，上半年增長16.8%，遠超整體收入增速。這背後是全球新能源車市場的持續增長—根據SNE Research資料，2025年1-5月全球新能源車銷量752萬輛，年增32.4%。

但更重要的是，寧德時代在這一增長中鞏固了自身優勢：全球市占率38.1%，較去年同期提升0.6個百分點，穩坐全球動力電池霸主地位。

寧德時代在港股上市是本期的重大里程碑。5月20日成功登陸港交所，募集資金410億港元，這為公司全球化戰略提供了重要支撐。從資金用途來看，90%將用於匈牙利項目建設，體現了公司對歐洲市場的重視。這不僅是產能佈局，更是在地緣政治複雜背景下的戰略性佈局。

該公司現金流狀況值得關注。經營活動現金流586.8億元，年增31.2%，遠超淨利潤增速，這說明公司盈利品質較高。現金及現金等價物3,237.8億元，較年初大幅增長，為未來擴張提供了充足彈藥。

產品創新依然是核心競爭力。報告期內發佈的二代神行超充電池、驍遙雙核電池、鈉新乘用車動力電池等新品，展現了公司在不同技術路線上的全面佈局。特別是驍遙雙核電池開創跨化學體系設計，這種突破性創新正是寧德時代保持技術領先的關鍵。

換電生態建設加速，與蔚來達成戰略合作，巧克力換電解決方案在多款車型落地。這不僅是商業模式創新，更是對動力電池應用場景的拓展。與中石化的全面戰略合作也顯示出公司在構建能源基礎設施生態方面的雄心。

全球化佈局穩步推進。德國基地獲得碳中和認證，零碳工廠總數增至10座，這在ESG日益重要的歐洲市場具有戰略意義。匈牙利工廠、與Stellantis合資的西班牙工廠建設推進，印尼電池產業鏈專案也在建設中，全球產能網路日趨完善。