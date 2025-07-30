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陸發改委：政府投資基金在新興產業領域要防止盲目跟風

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家發改委30日公告「指引」和「管理辦法」提出，政府投資基金應控制對單個企業投資金額或比例上限，並在設立方案或相關法律文件中明確。政府投資基金不得通過明股實債等方式變相增加地方政府隱性債務。網易新聞
大陸國家發改委30日公告「指引」和「管理辦法」提出，政府投資基金應控制對單個企業投資金額或比例上限，並在設立方案或相關法律文件中明確。政府投資基金不得通過明股實債等方式變相增加地方政府隱性債務。網易新聞

加強政府投資基金布局規劃和投向指導，大陸國家發改委30日公告「指引」和「管理辦法」提出，政府投資基金應控制對單個企業投資金額或比例上限，並在設立方案或相關法律文件中明確。政府投資基金不得通過明股實債等方式變相增加地方政府隱性債務

經濟通通訊社報導，大陸國家發改委30日就「政府投資基金布局規劃和投向工作指引（公開徵求意見稿）」（下稱「指引」）和「加強政府投資基金投向指導評價管理辦法（公開徵求意見稿）」（下稱「管理辦法」），向社會公開徵求意見。

其中，「指引」提出，政府投資基金應控制對單個企業投資金額或比例上限,並在設立方案或相關法律文件中明確。

政府投資基金不得透過明股實債等方式變相增加地方政府隱性債務，除併購重組、定向增發、戰略配售外不得從事公開交易類股票投資，不得直接或間接從事期貨等衍生品類交易，不得為被投資企業之外的企業或項目提供擔保，不得開展承擔無限責任的投資。基金監管部門另有規定的從其規定。

「指引」又提出，政府投資基金投向要符合國家生產力布局宏觀調控要求，避免投資於存在結構性矛盾的產業，在新興產業領域要防止盲目跟風、一哄而上，支持有關行業企業實施兼併重組，加快技術更新換代，推動產業提質升級。

同一政府原則上不在同一行業或領域重複設立政府投資基金，但基金可按市場化原則對同一項目集合發力、接續支持。

「指引」並擬規定，政府投資基金要著力增加高端產能供給，聚焦產業技術創新和關鍵核心技術攻關，推動加快實現高水平科技自立自強。

其中，產業投資類基金要在產業發展方面發揮引領帶動作用，圍繞完善現代化產業體系，支持改造提升傳統產業、培育壯大新興產業、布局建設未來產業;創業投資類基金要圍繞發展新質生產力，透過市場化方式投資種子期、初創期企業，兼顧早中期中小微企業，支持科技創新，解決重點關鍵領域「卡脖子」難題。

法律 債務

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