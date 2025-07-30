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會見美企領袖團 陸商務部長：平等對話協商才是解決分歧的關鍵

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右），30日在北京會見美中貿易全國委員會董事會（USCBC）主席芮思博（Rajesh Subramaniam）（左）。大陸商務部
大陸商務部部長王文濤（右），30日在北京會見美中貿易全國委員會董事會（USCBC）主席芮思博（Rajesh Subramaniam）（左）。大陸商務部

大陸商務部部長王文濤，30日在北京會見美中貿易全國委員會董事會（USCBC）主席芮思博（Rajesh Subramaniam）率領的代表團時表示，「脫鉤斷鏈」行不通，平等對話協商才是解決分歧的關鍵。

大陸商務部官網發布，雙方就中美經貿關係、美資企業在華發展等議題交換意見。王文濤表示，習近平主席指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，事關兩國人民福祉和人類前途命運。事實證明，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴，「脫鉤斷鏈」行不通，平等對話協商才是解決分歧的關鍵。

王文濤指出，在兩國元首指引下，中美在經貿領域已形成了日內瓦共識和倫敦框架，近兩天雙方團隊已在斯德哥爾摩舉行經貿會談。希望美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

王文濤提到，對外開放是大陸的基本國策，大陸開放的大門只會越開越大，利用外資政策沒有變也不會變。大陸消費市場規模穩居全球前列，極具增長潛力和創新活力。大陸歡迎包括美資企業在內的各國企業投資大陸，共用發展機遇。

芮思博表示，美中貿委會樂見兩國政府經貿團隊保持對話並取得積極成果。中方向世界發出進一步深化改革、堅持對外開放的積極信號，增強了市場信心。美中貿委會及會員企業致力於在華長期發展，將盡所能為擴大中美經貿合作發揮建設性作用。

美中 經貿 中美關係 大陸商務部

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