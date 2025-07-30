領至3周歲！陸國家衛健委：2022年1月1日後出生嬰幼兒 可領育兒補貼

為提高近年來低迷不振的生育率，大陸日前發布「育兒補貼制度實施方案」，大陸國家衛生健康委人口家庭司司長王海東30日表示， 0到3歲是兒童成長的關鍵階段，也是家庭養育特別需要支持的重要時期。按照工作計畫，各地將在8月下旬陸續開放育兒補貼申領。

根據「育兒補貼制度實施方案」，從2025年1月1日起，對符合法律法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼，至年滿3周歲，由於育兒補貼的發放對象也包括2025年1月1日之前出生的不滿3周歲嬰幼兒，這部分嬰幼兒按照應補貼月數折算計發補貼，至其年滿3周歲。也就是說，2022年1月1日以後出生的符合條件的嬰幼兒，都可以領取育兒補貼。

王海東指出，針對3歲以下嬰幼兒家庭提供生育支持，也是國際通行做法。結合大陸發展階段和財力狀況，育兒補貼制度覆蓋3歲以前的嬰幼兒養育階段。

王海東提到，國家衛生健康委正在會同相關部門公布育兒補貼制度管理規範、資金管理辦法等文件。各地要結合本地實際制定具體實施方案。國家和各地已經完成了育兒補貼資訊管理系統的建設，正在進行全流程測試。各地組織配備工作力量，對基層工作人員開展業務培訓。按照工作計畫，各地將在8月下旬陸續開放育兒補貼申領。

國家衛生健康委副主任郭燕紅表示，育兒補貼不分城鄉、民族、區域，也不分一孩、二孩或者三孩，實現三孩生育政策下家庭支持的全面覆蓋，確保符合條件的嬰幼兒能夠平等享受補貼的待遇。

她還表示，大陸是一個發展中大國，仍處於社會主義初級階段。育兒補貼制度統籌考慮了人口發展情況和經濟社會發展水準，合理確定補貼的範圍和標準，確保財政可負擔、政策可持續。量力而行才能行穩致遠。

根據「實施方案」，育兒補貼制度從2025年1月1日起實施，補貼對象為符合法律、法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒，至其年滿3周歲。育兒補貼按年發放，補貼標準為每孩每年人民幣3,600元。

育兒補貼申領人是嬰幼兒的父母一方或者其他監護人，主要透過育兒補貼資訊管理系統線上申請，也可以線下申請。育兒補貼發放管道為申領人或者嬰幼兒的銀行卡或其他金融帳戶。

對按照育兒補貼制度規定發放的育兒補貼免徵個人所得稅；在最低生活保障物件、特困人員等救助對象認定時，育兒補貼不計入家庭或者個人收入。

大陸財政部社會保障司司長郭陽表示，按照部署，中央財政將設立共同財政事權轉移支付項目「育兒補貼補助資金」，今年初步安排預算人民幣900億元（新台幣3,690億元）左右。對於發放國家基礎標準補貼所需資金，中央財政按照一定比例對地方予以補助，中央總體承擔約90%。