停牌期限將至！恒大面臨港股下市 陸房地產商債務重組持續拖延

掀起大陸房市危機風暴的恒大集團，因未能重組債務並被迫清算，隨著18個月的停牌期限已屆，下個月可能將被踢出香港交易所，也給持續疲軟的大陸房地產行業，以及同行的債務重組前景蒙上了陰影。

路透報導，大陸房地產市場曾是世界第2大經濟體的主要成長動力，儘管政府多次嘗試重振疲軟的消費需求，但房地產市場多年來一直處於低迷狀態。

重整顧問表示，開發商面臨現金流惡化的問題，但債券持有人拒絕承擔更大的投資損失，從而推遲了公司與債權人之間的談判。

恒大集團2009年在香港上市，自2024年1月29日起停牌，即收到香港高等法院的清算令之日起。該公司未能為230 億美元的離岸債務提供可行的重整計劃，因此下達了清算令。由於該公司在停牌後的18個月內未能滿足香港交易所的復牌規定，該公司似乎將從香港交易所摘牌。

恒大集團市值曾一度高達4,000億港元，但在股票交易暫停時縮水至22億港元。

南華早報報導，恒大1996年由許家印創立，在房地產榮景期積極進軍多元領域，從瓶裝水、電動車、足球俱樂部到主題樂園，巔峰時期其負債逾3,000億美元。

2021年隨著北京推出「3條紅線」政策，以控制槓桿過度的開發商以及為房市降溫，恒大的財務危機浮現，之後並引發資金短缺，導致建築大規模停工、拖欠支付，致使投資人信心暴跌。資金短缺的恒大，2021年底爆發離岸債券違約，引發全球對大陸房市危機蔓延的疑慮。

恒大的退市，將為其它大陸開發商帶來更多陰影，這些開發商正努力透過獲得債權人支持重整債務來維持營運，避免陷入清算訴訟。

投資平台FSMOne Hong Kong數據顯示，自2021年以來，已有超過1,400億美元（占比超過70%）的大陸房地產美元債券違約，其中大部分仍處於不同程度的重組階段。

澳新銀行分析師在6月的報告中表示，由於需求的結構性變化，預計到2035年大陸房地產建設將再下降30%，這可能會為中短期內的債務重組努力帶來長期陰影。

私人開發商碧桂園於2023年拖欠140億美元的離岸債務，目前仍努力在8月11日下一次清算聽證會之前，盼獲得債權人對其債務重組方案的批准。

其它開發商，包括合景泰富以及雅居樂這2家公司，分別於2023、2024年啟動重整程序，但在未能履行還款義務後不久就宣布重組，但至今尚未公布詳細的重組方案。

顧問預計，在大陸主要城市以外的房屋銷售，沒有改善且融資通路不暢的情況下，一些開發商，尤其是私人開發商，將經歷不只1輪、甚至2輪的債務重組。

世茂以及遠洋地產在與債權人進行多年爭論之後，這些公司是最新確定實施重組日期的公司之一；融創成為首家提出2次重組的開發商，將所有重組票據轉換為強制可轉換債券，並獲得了足夠債權人的批准。