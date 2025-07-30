大陸官方不久前公開宣布將啟用M503航線的W121銜接航線，而國台辦30日披露，7月21日至24日，該航線實際執飛航班共61架次，平均每天飛行約15架次。

大陸國台辦發言人陳斌華30日上午在記者會上，宣布上述內容。

他指出，M503航線W121銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩。7月21日至24日，實際執飛航班共61架次，平均每天飛行約15架次，縮短了有關航線距離，緩解了航路擁堵，減少了航班延誤。

他強調，「事實證明，啟用M503航線W121銜接航線，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。」

此前陳斌華曾在記者會上表示，M503航線在上海飛行情報區內，啟用M503航線W121銜接航線，是大陸民航空域管理的一項常規工作，符合國際民航組織規範，無需與台方協商。啟用M503航線W121銜接航線，是為緩解相關空域航路擁堵和有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

公開資料顯示，M503航線於2015年劃設，航線一開始自北往南飛行，2018年增加往北路線。今年1月30日，大陸民航局宣布取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用W122、W123銜接航線由西向東運行；7月6日宣布啟用W121銜接線。