大陸豆油供應過剩低價外銷！印度罕見採購15萬噸創紀錄

路透引述4名貿易消息人士稱，供應過剩促使大陸豆油壓榨商，以低於印度傳統的南美供應商價格出售豆油，印度進口商因此罕見從大陸採購了創紀錄的15萬噸豆油。

消息人士稱，印度進口商購買了將於9至12月裝運的大陸豆油，賣家每噸報價比南美供應商便宜15美元（約新台幣448元）到20美元（約新台幣598元）。

大陸是全球最大的大豆進口國，5月的大豆進口創下歷史新高，推動加工和庫存增長，而需求卻放緩。對印度的出口將幫助大陸豆油壓榨企業削減庫存。

1家全球貿易公司駐新德里的經銷商說：「大陸大豆壓榨商正面臨豆粕和豆油過剩的困境。為了減少庫存，他們正在將豆油銷往印度。」這名經銷商表示，印度主要從阿根廷和巴西進口豆油，如今因價格優勢而開始從大陸採購。大陸傳統上是大豆油和棕櫚油的淨進口國。

另名交易商說，大陸豆油壓榨商報出的12月當季裝運毛豆油到岸價（CIF）約為每噸1,140美元，而南美的報價為1,160美元。1名駐孟買的經銷商表示，較低的運輸成本也讓大陸占據優勢，因為從南美發貨需要超過6周才能抵達印度，而從大陸發貨則只需2到3周。

印度約3分之2的植物油需求倚靠進口，進口主體為私營企業。其中棕櫚油主要來自印尼和馬來西亞，葵花籽油和大豆油則來自俄羅斯、烏克蘭以及阿根廷和巴西。

吉隆坡1名交易商稱，在印度和其他地區，豆油交易價格高於棕櫚油，但在大陸，由於供應過剩，豆油交易價格低於棕櫚油。

孟買植物油經紀公司Sunvin Group首席執行官巴喬里亞（Sandeep Bajoria）表示，印度每年的食用油需求巨大，若價格具競爭力，印度可能從中國大陸買更多食用油。