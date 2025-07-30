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中國房市陷寒冬 連帶影響建材裝潢業潰退

中央社／ 香港30日電

中國房市因為債務危機而陷入寒冬後，連帶衝擊相關行業包括建材、裝潢和家居（家具）業等，部分行業的龍頭企業先後倒閉，更有人因為破產而跳樓自盡。

星島日報今天發自北京的報導指出，今年以來，大陸建材、裝潢和家居行業潰退，行業富商也頻傳「悲歌」，比如前家居富商、紅星美凱龍創始人車建新，被雲南省監察委員會立案調查並留置。

7月24日，現家居富商、富森美董事長劉兵被成都市郫都區監察委員會留置；27日，前家居富商、居然智家董事長汪林朋被有關部門解除留置後墜樓身亡。

報導指出，近兩個月來，大陸家居、建材行業3位大老接連出事，震驚業界。

此外，7月17日，廣州「整裝校長」曾育周也跳樓自殺；由4名清華學霸創立的明星家裝公司「住範兒」則宣布倒閉，引發大量維權。

報導引述數據指出，大陸房地產新開工面積連續5年下降，去年已退回到2006年水平，相較歷史高點縮水67%；房地產市場的寒冬，令家居建材、裝潢等行業遭受重創，曾經的輝煌已成過去。

與此同時，大陸家居首富們也因為過度擴張而陷入困境，部分人也捲入腐敗案而受查。

北京 房地產 債務危機

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