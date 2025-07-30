周杰倫概念股加持！巨星傳奇與宇樹科技合作 打造消費級機器人

被稱為「周杰倫概念股」、在港股上市的「巨星傳奇」30日公布，近日其附屬的星創藝（昆山）文娛，與宇樹科技訂立合作協議書，稱該集團與宇樹科技，將互為全球範圍內的戰略合作夥伴關係，並將首先在具有陪伴功能與社交屬性的四足機器狗/機器人開發及商業化領域開展合作，共同打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。

巨星傳奇表示，集團將負責合作產品核心的IP規劃、設計、AI交互，並將主導全球化營銷策略等；宇樹科技將負責合作產品的技術、硬體研發及生產，和相關應用程式研發等，雙方將共同負責合作產品的推廣與管道銷售。

聲明指，透過合作，集團可依託宇樹科技於機器人研發方面的資源及經驗，並結合集團本身IP創造與運營資源及能力，打造在AI與機器人時代的新形態IP產品。該合作的範圍不僅涵蓋集團旗下藝人資源，更會延伸至廣泛的藝人以拓展IP合作機會。雙方整合各自優勢資源，共同合作，用IP賦能智能機器人並進行產品開發及商業化。

同時，該集團稱將透過該合作深度，挖掘智能機器人在演唱會、表演秀等場景的商業化價值，從而提升集團業務競爭力。

巨星傳奇表示，此次合作為集團透過IP業務，延展到產業新生態的重要嘗試，不僅能透過合作實現各自業務的協同增長，也將在高科技領域開闢新的商業模式，為雙方帶來新的市場機會和商業價值。