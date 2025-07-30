快訊

獨／沈玉琳住院最新狀況曝 持續發燒但意識清醒：並未腦水腫

川普關稅陰影！英國鋼鐵城鎮的生存轉型之戰

台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

聽新聞
0:00 / 0:00

周杰倫概念股加持！巨星傳奇與宇樹科技合作 打造消費級機器人

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
巨星傳奇公布，將與宇樹科技戰略合作，開發及商業化具有陪伴與社交屬性的四足機器狗、機器人，打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。圖為宇樹科技人形機器人在今年央視春晚表演。新華社
巨星傳奇公布，將與宇樹科技戰略合作，開發及商業化具有陪伴與社交屬性的四足機器狗、機器人，打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。圖為宇樹科技人形機器人在今年央視春晚表演。新華社

被稱為「周杰倫概念股」、在港股上市的「巨星傳奇」30日公布，近日其附屬的星創藝（昆山）文娛，與宇樹科技訂立合作協議書，稱該集團與宇樹科技，將互為全球範圍內的戰略合作夥伴關係，並將首先在具有陪伴功能與社交屬性的四足機器狗/機器人開發及商業化領域開展合作，共同打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。

巨星傳奇表示，集團將負責合作產品核心的IP規劃、設計、AI交互，並將主導全球化營銷策略等；宇樹科技將負責合作產品的技術、硬體研發及生產，和相關應用程式研發等，雙方將共同負責合作產品的推廣與管道銷售。

聲明指，透過合作，集團可依託宇樹科技於機器人研發方面的資源及經驗，並結合集團本身IP創造與運營資源及能力，打造在AI與機器人時代的新形態IP產品。該合作的範圍不僅涵蓋集團旗下藝人資源，更會延伸至廣泛的藝人以拓展IP合作機會。雙方整合各自優勢資源，共同合作，用IP賦能智能機器人並進行產品開發及商業化。

同時，該集團稱將透過該合作深度，挖掘智能機器人在演唱會、表演秀等場景的商業化價值，從而提升集團業務競爭力

巨星傳奇表示，此次合作為集團透過IP業務，延展到產業新生態的重要嘗試，不僅能透過合作實現各自業務的協同增長，也將在高科技領域開闢新的商業模式，為雙方帶來新的市場機會和商業價值。

藝人 競爭力 應用程式

延伸閱讀

世大運／保住網球隊奪牌紀錄 林芳安／李羽芸爭金就靠周杰倫

周杰倫合體GD照片藏玄機 背景超驚人細節曝光 網驚呼：是畢卡索畫作！

周杰倫開抖音被嗆「別用健保」　Cheap狠回擊秒變「醫院爆笑歌單哏」

世紀合體！GD現身周杰倫豪宅 私下互動全說了

相關新聞

周杰倫概念股加持！巨星傳奇與宇樹科技合作 打造消費級機器人

被稱為「周杰倫概念股」、在港股上市的「巨星傳奇」30日公布，近日其附屬的星創藝（昆山）文娛，與宇樹科技訂立合作協議書，稱...

不只3歲前育兒補貼！陸財長：推行免費學前教育、發放失能老年人補貼

大陸28日公布國家育兒補貼制度實施方案，表示1月1日起出生的嬰兒，無論一孩、二孩、三孩，每年均可領取3,600元人民幣（...

北京古建築獲新生 化身演藝舞台

從一度黯淡的老房舊瓦到重獲新生的別樣舞台，從遊客如織的打卡景點到更加立體的文化視窗，在北京，以演藝資源深度賦能城市更新方...

德陽裝備 閃耀鏈博會

日前，大陸第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱鏈博會）在北京開幕，來自100餘個國家、地區和國際組織的政商學等各界代表參...

北京大興機場 今年運量破3000萬人次

北京大興國際機場表示，截至7月27日，大興機場今年累計保障進出港航班19.60萬餘架次，運送進出港旅客3014.97萬人...

年底前 上海街頭可見無人駕駛車

甫在上海落幕的2025世界人工智能大會，展會期間推出自動駕駛體驗，提供L4級無人車服務，民眾也可在展場周邊網路叫車；業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。