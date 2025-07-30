第三輪經貿會談結束 何立峰︰中美應進一步磋商 爭取更多雙贏結果

中美28日至29日在瑞典斯德哥爾摩舉行第三輪經貿會談。大陸談判代表、國務院副總理何立峰30日表示，下一步，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

新華社報導，雙方就中美經貿關係、宏觀經濟政策等雙方共同關心的經貿議題開展了「坦誠、深入、富有建設性的交流」，回顧並肯定了中美日內瓦經貿會談共識和倫敦框架落實情況。

根據會談共識，雙方將繼續推動已暫停的美方對等關稅24%部分以及中方反制措施如期展期90天。

何立峰指出，中美雙方經貿團隊要以兩國元首6月5日通話重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，尊重各自關切，進一步鞏固共識，加深互信。

何立峰提到，中方對中美經貿關係的立場是一貫的，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方在經貿領域擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，中美合則兩利、鬥則俱傷。穩定、健康、可持續的中美經貿關係不僅有利於實現各自的發展目標，也有利於促進世界經濟的發展與穩定。

下一步，雙方應繼續按照兩國元首通話重要共識，充分發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，進一步深化對話磋商，不斷爭取更多雙贏結果。

美方表示，穩定的美中經貿關係對兩國乃至全球經濟具有重要意義，願與中方一道，繼續透過美中經貿磋商機制協商解決經貿領域分歧，推動取得更多磋商成果，進一步穩定美中經貿關係。