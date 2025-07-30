北京大興機場 今年運量破3000萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

北京大興國際機場表示，截至7月27日，大興機場今年累計保障進出港航班19.60萬餘架次，運送進出港旅客3014.97萬人次，較去年同期增長8.86%，提前16天突破3000萬人次大關，其中單日旅客量峰值達16.71萬人次。

中新社報導，進入暑運以來，大興機場航班、客流增長再次提速，較去年同期分別增長7.06%、5.98%，累計7天達到歷史峰值1000架次（含）以上，全年預計突破5000萬人次。大興機場入駐70家航空公司，當前在運營航線近190條，通達航點約180個，其中大陸熱門國內航點包括廣州、深圳、杭州、西安、長沙等；自大興機場可抵達國際及地區航點約40個，覆蓋亞歐非24國。

航班 大興機場

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