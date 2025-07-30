德陽裝備 閃耀鏈博會

日前，大陸第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（簡稱鏈博會）在北京開幕，來自100餘個國家、地區和國際組織的政商學等各界代表參會。東方電氣集團所屬東方汽輪機、東方電機、東方風電等在德央企參展，多個「德陽造」高端裝備吸引眾多專業觀眾關注。

展覽現場，東方電氣集團展台展示了豐富的「創新鏈、智造鏈、出海鏈」成果。「德陽造」自主研製G50燃機、高端水電轉輪、26兆瓦級海上風電機組、12000米特深井智慧鑽機、300千瓦組串式光伏逆變器等創新鏈產品模型集中亮相。智造鏈部分，展示了各企業近年來推進「綠色智造」轉型、數位化整體解決方案的最新成果，以及通過經驗和技術賦能產業集群和供應鏈上下游企業案例。出海鏈部分，通過21個標誌性境外專案案例，展示了企業裝備與服務出海新成效。

據介紹，截至目前，東方電氣集團已為110多個國家和地區提供超1億千瓦發電設備、620餘台油氣鑽采設備，這些裝備成為連接不同文明的「綠色能源橋樑」，助力全球綠色能源體系構建。

本屆鏈博會主題為「鏈結世界、共創未來」，設置先進製造鏈、智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等6大鏈條和供應鏈服務展區，吸引651家企業和機構攜500多家上下游合作夥伴亮相。