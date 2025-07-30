北京古建築獲新生 化身演藝舞台

從一度黯淡的老房舊瓦到重獲新生的別樣舞台，從遊客如織的打卡景點到更加立體的文化視窗，在北京，以演藝資源深度賦能城市更新方興未艾。

清風徐徐，鳥鳴盤旋，夜色中的燃燈塔影靜默佇立，被腳下飄來的音樂裝點、環抱。不久前，2025京津冀古建音樂季在通州區燃燈塔及周邊古建築群啟幕，這一晚，運河船工號子蒼勁唱響，草原上的馬頭琴與自印度遠道而來的塔布拉鼓對話諧鳴，數百年前曾迴蕩鐘磬之聲的大成殿月臺，再次因音樂醒來。

遍布京城的古建築向來是天然而獨特的舞臺。昔年，張藝謀執導的太廟版歌劇「杜蘭朵」轟動一時。如今，愈來愈多的古建築正成為承載演藝資源的新天地。古建音樂季正持續走進孔廟和國子監博物館、北京大覺寺、北京白塔寺及周邊地區。

演藝新空間與「會館有戲」品牌持續推進建設，讓不少沈寂多時的老會館再度賓客盈門。在顏料會館，沉浸式曲藝劇「南城記憶之「老門神」」深挖周邊區域留存的老北京風土人情；在正乙祠戲樓，昆曲「遊園·驚夢」充分利用這座「古戲樓活化石」的底蘊空間。

在古建築裡做演出，「首先要知道文物保護的紅線在哪里。」沈浸式音樂劇「金風玉露」總製作人李東表示，若要讓這些珍貴的空間得到真正的活化利用，「定製化創作是前提條件。」以「金風玉露」為例，在佈設燈光音響時，所有的線纜都依據湖廣會館的場地條件進行了特殊的技術保護，隔絕對文物本體的損傷。

自2021年創立以來，古建築音樂季已有許多成功探索：五塔寺銘刻著乾隆對母親的孝心和祝福，當德高望重的鋼琴家鮑蕙蕎在樹蔭與石刻間奏響琴音，兩位女性仿佛完成了一次穿越時空的對望；國子監歷史悠久，「琥珀四重奏」選取在時間跨度上與之匹配的作品演奏，於西洋弓弦間留下無問東西的迴響。未來，北京將有更多的建築因演藝資源的注入得到新生。