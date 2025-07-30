上海AI大會閉幕 意向採購162億

2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議閉幕式28日晚在中國上海世博中心舉行，31個項目集中簽約，涵蓋智能駕駛、具身智能等領域。預計達成意向採購金額超過162億元（人民幣，下同）。

綜合中通社、新華社報導，據大會統計，會議共接待了中國、英國、西班牙、約旦等十多個國家的156個採購團組。大會期間，現場發布了300餘項採購需求，組織了60場項目路演，共招募225個早期創業項目現場展示交流，初創企業與投資人有效對接超過2000人次，現場觸達意向客戶超1200人次，預計達成意向採購金額約162億元。

在閉幕式上，一批重大項目集中簽約，涵蓋智能駕駛、具身智能和機器人等領域，共有31項目簽約，投資額超過150億元。同時，閉幕式上發布了一系列重磅成果，包括發布《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》，在浦東張江和徐匯北楊建設低成本、高智力密度的世界級垂類應用創新集聚高地，為上海人工智能產業發展注入強勁動能等。

此外，中國移動在閉幕式上揭牌AI+新型工業化創新研究院，中國電信與上海市政府達成「智雲上海」戰略合作，共同推進人工智能技術與經濟社會民生的深度融合。

本屆大會主題是「智能時代 同球共濟」，匯聚了來自70多個國家和地區、1500餘位頂尖專家。展覽面積首次突破7萬平方米，吸引800餘家企業參展，展示前沿科技3000餘項，包括100餘款「全球首發」、「中國首秀」產品，展品總數、首發首秀實現「雙倍增」。線下參觀人數預計達到35萬人次，中外媒體累計發布5000餘篇報導。

閉幕式上，首形科技創始人胡宇航表示：「今年我感受到的最大變化是具身智能的快速演進：從去年仍依賴移位器的人形機器人，到今年多數已能自主行走，並開始在展覽、零售、接待等多個場景中落地應用。」一些參會代表認為，本屆大會的信息密度、技術密度、人流密度是中國人工智能正在加速走向世界、推向落地的生動縮影。