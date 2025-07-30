4%升至4.8% IMF調高陸今年成長預期

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨日發布報告，將中國大陸二○二五年的經濟成長率較四月的預期上調了○點八個百分點，達百分之四點八。報告表示，一方面是二○二五年上半年大陸經濟活動強於預期，另方面則是因為中美實際關稅仍比四月預期的低很多。

上海第一財經報導，ＩＭＦ在七月廿九日發布最新世界經濟展望（ＷＥＯ）報告，將全球經濟情況描述為「在持續的不確定性中，保持脆弱的韌性」。

ＩＭＦ預計，二○二五年全球經濟成長率為百分之三，二○二六年為百分之三點一，分別比二○二五年四月ＷＥＯ的預測調高○點二和○點一個百分點。ＩＭＦ稱，這反映出由於加徵關稅的預期，全球經濟活動提前的水準強於此前預期。

其中，ＩＭＦ將大陸二○二五年的經濟成長率較四月ＷＥＯ預期上調○點八個百分點，達到百分之四點八。ＩＭＦ稱，這一上調反映了二○二五年上半年大陸經濟活動強於預期，且中美實際關稅仍比四月預期的低很多。

ＩＭＦ表示，此前公布的大陸實際ＧＤＰ年成長率超出預期，這主要是由出口推動，大陸對美國的銷售額下降被對世界其他地區的強勁銷售所抵消。此外還有在較小程度上受到財政措施支持的消費所推動。ＩＭＦ將大陸二○二六年的經濟成長率也上調○點二個百分點，至百分之四點二。

通膨方面，報告指出，大陸通膨率預計將與四月的預測基本保持不變，因為大陸國內能源價格低於當時的預測，核心通膨率在二○二五年小幅上調至百分之○點五，在二○二六年小幅上調至百分之○點八。