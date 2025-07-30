A股赴港上市 擬設市值門檻
今年以來，A股公司赴港發行H股引爆熱潮，更帶動上半年港股新股融資規模居全球交易所之冠。不過隨著部分規模較小的A股也啟動赴港第二上市，大陸中央正考慮對擬赴港掛牌的A股增設最低市值要求，不可低於人民幣200億元（新台幣820億元）。
彭博報導，監管機構可能參考大陸的全球存託憑證（GDR）標準而制訂相關市值要求，也就是申請日前120個交易日A股平均市值不低於人民幣200億元。
在去年大陸中央政府鼓勵下，包括寧德時代等多家大陸企業，以A+H方式赴港上市，助香港今年上半年重奪全球新股集資冠軍的寶座。
目前有40家A股公司申請香港上市並正在審批，當中11家公司的A股市值少於人民幣200億元，包括市值約人民幣151億元的南華期貨，以及市值約人民幣133億元杰華特微電子等。
報導指出，監管機構憂慮擬赴港掛牌的大陸上市企業是否真的需要集資，或只是趕上A＋H上市熱潮；也想知道在港上市是否真的能助這些公司，擴大股東基礎及幫助擴展國際業務。
有銀行家表示，大型A股仍會赴香港上市，因為是得到大陸中央政策的支持，同時香港新股市場及股市暢旺，對大型A股是具有吸引力。另一位銀行家認為，大陸證監會曾表明支持行業龍頭赴港上市，若監管機構制訂市值要求，不會因此感到驚訝。
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