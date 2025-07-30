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吉利轉型 拚當機器人龍頭

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

吉利汽車集團副總裁、吉利汽車研究院院長李傳海近日在參加2025世界人工智能大會時表示，吉利有望轉變為大陸乃至全球最大的機器人公司。

李傳海表示，吉利在AI領域布局早、發展快、普及廣、轉變大，並正迅速實現從傳統汽車向具身智能的轉型，也將「全力引導AI成為人類進步的得力工具」。

他還表示，吉利的下一步是構建出「快交互+深思考」的架構技術，讓AI從執行任務的工具進化為能處理複雜事務的智能管家。這個目標達成後，吉利的每一款汽車都將成為實體連接點，可幫助用戶連通浩瀚AI宇宙。

此外，大模型新創公司階躍星辰新一代基礎大模型Step 3聯手千里科技和吉利汽車集團，近日共同發布了面向AI Agent原生打造的智能座艙Agent OS（預覽版）。基於階躍星辰的多模態大模型、端對端語音大模型，具有多模態融合的「超自然交互」，可為用戶帶來更自然、更擬人和更情感化的座艙交互體驗。

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